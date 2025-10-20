Prens Andrew'a Virginia Giuffre soruşturması

Kraliçe Elizabeth'in oğlu, Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un, karıştığı skandallar sonrası kraliyet ünvanlarını bırakmasının ardından hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Prens Andrew, henüz 17 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek 2021'de dava açan Virginia Giuffre'yi, açığını bulmak için el altından incelettiği iddiasıyla soruşturma altında. 65 yaşındaki kraliyet üyesinin, polis tarafından aktif bir şekilde araştırıldığı bildirildi.

Virginia Giuffre

Prens Andrew tarafından cinsel istismara uğradığını öne süren ve hapiste ölen fuhuş suçlusu pedofili milyarder Jeffrey Epstein'in kurbanlarından biri olan Virginia Giuffre, nisan ayında intihar ederek 41 yaşında hayatını kaybetmişti.

Polis, Andrew'un, Virginia Giuffre hakkında bilgi edinmeye çalıştığı iddialarını araştırıyor. Sızdırılan e-postalar, Andrew ve o zamanlar reşit olmayan Virginia Giuffre'nin 2011'de çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıkmadan önce gönderilmişti. BBC'ye göre, mesajlarda Andrew, polis koruma görevlisinden, 10 yıldan uzun bir süre önce Virginia Giuffre hakkında bilgi edinmesini istedi, hatta kadının sosyal güvenlik numarasını bile verdi.