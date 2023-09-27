Prens Edward Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

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Birleşik Krallık ve Türkiye yükseköğretim kurumları arasındaki ortak araştırmaların bir örneği olan projeyi yerinde gören Prens Edward, geliştirilen yenilikçi ve çevreci inşaat süreçleri hakkında proje ekibinden bilgi aldı.

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Prens Edward, proje ekibinde aktif olarak çalışan deprem bölgesinden öğrencilerle bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.