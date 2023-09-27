Prens Edward Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, 3 günlük Türkiye gezisi kapsamında Ankara'da. Hacettepe Üniversitesi'ni ziyaret eden Prens Edward ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
Prens Edward'ın Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne yaptığı ziyarete, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve British Council Türkiye Direktörü Gill Caldicott eşlik etti.
Prens Edward ve beraberindeki heyeti, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve proje yürütücüsü olan Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahmaran karşıladı.
Edinburgh Dükü, 2020'de Newton-Katip Çelebi Fonu'nun uluslararası Newton Prize ödülünü kazanan ve Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilen "Düşük Maliyetli Konutlar İçin Yeşil Yapısal Bileşenlerle Lego Sistemi" projesi kapsamında devam eden çalışmaları yakından inceledi.
Birleşik Krallık ve Türkiye yükseköğretim kurumları arasındaki ortak araştırmaların bir örneği olan projeyi yerinde gören Prens Edward, geliştirilen yenilikçi ve çevreci inşaat süreçleri hakkında proje ekibinden bilgi aldı.
Prens Edward, proje ekibinde aktif olarak çalışan deprem bölgesinden öğrencilerle bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güran, Prens Edward'a üniversitenin sembol heykelini takdim etti.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan da Prens Edward'a, kendi eseri olan "Muşkili Mita'nın gülleri" adlı tablo hediye etti.
Prens Edward, öğretim üyeleri ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL ETTİ
Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
3 GÜNLÜK ZİYARET İÇİN TÜRKİYE'DE
Yaygın eğitim ve öğretimin genç insanlar ve toplumlar üzerindeki etkisiyle ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla 3 günlük ziyaret için Türkiye'de bulunan Prens Edward, Ankara'dan önce de İstanbul'da ziyaretlerde bulunmuştu.
Prens Edward ilk olarak Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret etmiş, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) yetkilileri ve okul yönetimi tarafından karşılanmıştı.
Ardından Edinburgh Dükü Yerebatan Sarnıcı Müzesi'ni ziyaret etmişti. Prens Edward'ı, müze önünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri ve müzenin restorasyonunda çalışan akademisyenler karşılamıştı.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve DHA'dan servis edilmiştir.