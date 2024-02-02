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        Haberler Dünyadan Prens Harry ve Meghan Markle'dan film sürprizi

        Prens Harry ve Meghan Markle'dan film sürprizi

        2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry ve Meghan Markle, dijital bir platformla yeni bir anlaşmaya imza attı. Ünlü çiftin anlaşma kapsamında film çekeceği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 17:13 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:40
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        Eski İngiliz kraliyet üyesi Prens Harry ve ABD'li oyuncu Meghan Markle, 19 Mayıs 2018'de evlenmiş ve evliliklerini iki çocukla taçlandırmışlardı. Ünlü çift , 8 Ocak 2020'de İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ünvanlarını veda ettikten sonra ABD'ye taşınmıştı.

        Prens Harry ve Meghan Markle, bugünlerde bir dijital platform ile imzaladıkları anlaşmayla gündemde.

        "FİLM ÇOK İYİ"

        Prens Harry ve Meghan Markle'ın bir film, senaryosu hazır olan bir dizi ve henüz senaryosu belli olmayan bazı içeriklerde rol alacakları açıklandı. Dijital platformun içerik sorumlusu Bella Bajaria, şu açıklamayı yaptı; "Neler üzerinde mi çalışıyorlar? Branndon Riegg ile henüz senaryosu belli olmayan bazı içerikler üzerinde çalışıyorlar. Aslında ellerinde bayağı bir iş var. Ancak çalışmaların daha çok başındalar. Film çok iyi" dedi.

        Anlaşmayla ilgili detaylar gizli tutulsa da ünlü çiftin geçtiğimiz yıl, 'Carley Fortune'un 'Meet Me At The Lake' kitabının haklarını satın aldığı biliniyor. 'Archewell Productions' adında bir şirketi olan çift, dijital platformla 2020'de bir anlaşma imzalamıştı.

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        BELGESELLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

        Yaptıkları anlaşma kapsamında birçok anlaşmayı hayata geçirmiş ve özellikle 'Harry and Meghan' adlı belgesel uzun süre gündem olmayı başarmıştı.

        Fotoğraflar: Backgrid USA, Shutterstoc

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