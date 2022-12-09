Prens Harry ve Meghan Markle: Gelir kaynakları neler?

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Prens Harry ve Meghan artık Kraliyet Ailesi'nden para almıyor ve çift gelirlerinin çoğunu ticari anlaşmalardan kazanıyor.

Harry ve Meghan neden kraliyet ailesinden ayrıldı?

Sussex Dükü ve Düşesi, 2016'da ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştılar ve 2018'de evlendiler. Ocak 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerinden istifa ettiler.

O dönemde kendilerine ait "SussexRoyal" markasını geliştirmek istediğini söyleyen çift, "medyanın sınır tanımazlığı" ve Buckingham Sarayı'nın engelleyici müdahaleleri nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını açıklamıştı.

Çiftin açıklamasının kraliyet ailesinin diğer üst düzey üyelerini "incittiği" söylenmişti.

Harry bir Prens olarak kaldı ve çift, Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını korudu, ancak onlar için artık "Majesteleri" hitabı kullanılmıyor.

Getty Images Prens Harry ve Prens Andrew, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinde askeri üniforma giymdileri.

Harry ayrıca askeri unvanlarından da vazgeçti ve bu nedenle Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinde üniforma giymedi.

Ancak, York Dükü Prens Andrew ile birlikte Kraliçe'nin tabutunun çevresindeki nöbet sırasında askeri giysiler giymelerine izin verildi.

Prens Andrew, pedofili suçundan hüküm giymiş olan Jeffrey Epstein ile arkadaşlığıyla ilgili tartışmaların ardından 2019'da kraliyet ailesindeki görevinden istifa etmişti.

Meghan ve Harry nerede yaşıyor?

Sussex Dükü ve Düşesi, Haziran 2020'de California, Montecito'ya taşındı.

Çift o dönemde, oğulları Archie'yi büyütmek ve yeni kurdukları Archewell Vakfı'na odaklanmak için kendilerine ait bir alana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

Kızları Lilibet 2021 yılında dünyaya geldi.

Çift, Haziran 2022'de 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılının kutlamalarına katılmak ve Eylül'deki cenaze töreni için İngiltere'ye döndü.

Kral 3. Charles'ın taç giyme törenine katılııp katılmayacaklarıysa henüz belli değil.

Harry ve Meghan nasıl para kazanıyorlar?

Getty Images Sussez Dükü ve Düşesi TV ve podcast programları yapıyor.

Televizyon ve podcast programları

Sussex çiftinin medya şirketi Archewell Productions'ın Netflix için yaptığı diziden milyonlarca dolar kazandığı düşünülüyor.

Archewell, Spotify için Archetypes adında "kadınları toplumun gerisine iten kalıp ve damgaları keşfeden" podcast serisi de dahil olmak üzere farklı podcast'ler üretiyor.

Harry ve Meghan, Mart 2021'de ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey ile bir söyleşi yapmışlardı ancak bunun için kendilerine herhangi bir ödeme yapılmadığını açıklamışlardı.

Kitaplar

Meghan Markle, 2021'de The Bench (Bank) adlı bir çocuk kitabı yayımladı.

Prens Harry'nin otobiyografisi Spare, 10 Ocak 2023'te yayımlanacak.

Yayıncılarla yapılan anlaşmaya göre Penguin Random House; Sentebale ve WellChild adlı hayır kurumlarına sırasıyla 1,5 milyon dolar ve 300.000 sterlin değerinde iki bağış yapacak.

Diğer

Prens Harry, 2021'de California merkezli yaşam koçluğu firması BetterUp'ın Etkiden Sorumlu Mütevelli Heyet Üyesi (CIO) olarak görev almaya başladı.

Prens Harry ve Meghan, kraliyet görevlerinden ayrılmakla hangi ayrıcalıklarını yitirdiler?

Yıllık gelir

Kraliyet ailesindeki görevleri sırasında çift yıllık gelirlerinin yüzde 95'ini Prens Harry'nin o dönemde Galler Prensi ve bugün Kral olan 2. Charles'dan aldılar.

Evliliklerinin ilk yılı olan 2018-2019 mali yılında Galler Prensi'nin Cornwall Dükalığı, Sussex ve Cambridge Dükü ve Düşesi'nin kamu görevlerini ve bazı özel harcamalarını karşılamak için çiftlere 5 milyon sterlinden fazla ödeme yaptı.

Gelilerinin yüzde 5'i ise vergi mükellefleri tarafından finanse edilen Hükümran Hibesi'nden geliyor.

Getty Images Harry ve Meghan 2018'de evlenmişlerdi.

Kral 2. Charles'ın kendi ofisi, çiftin mali bağımsızlığa geçişini desteklemek için onlara "önemli bir meblağ" ödeme yaptığını da açıklamıştı. Cornwall Dükalığı'nın halka açık bilançoları, çifte Prens William ve Kate ile birlikte Nisan ve Haziran 2020 arasında 4,5 milyon sterlin ödendiğini gösteriyor.

Ofisten bir sözcü, "Bu finansman [2020 yazında] sona erdi" dedi.

Korumalar

Sussex Dükü ve Düşesi'nin resmi görevlerinden çekilmeleri kıdemli kraliyet mensupları için yürürlükte olan güvenlik düzenlemeleri kapsamına alınmamaları anlamına geliyor.

Prens Harry, Birleşik Krallık'tan ayrılırken, ailesini polis koruması olmadan ülkesine dönmenin çok tehlikeli olacağını söylemişti.

Temmuz 2022'de Presin Yüksek Mahkeme'de karara itiraz etmesine izni verildi.

Forgmore Köşkü

Kraliçe 2. Elizabeth, Harry ve Meghan 2018'de evlendiklerinde Windsor'daki Frogmore Köşkünü onlara verdi.

Köşkün 2,4 milyon sterlin tutan renovasyonun maliyetini geri ödediğini açıkladı.

Harry ve Meghan'ın diğer finansal kaynakları neler?

Prens William ve Prens Harry, anneleri Prenses Diana 1997'de öldüğünde ondan kalan 13 milyon sterlinlik servetin büyük kısmını almıştı.

Prens Harry, Oprah Winfrey'e verdiği röportajda bunu ABD'deki girişimlerini finanse etmek için kullandıklarını söylemiş ve

"Annemin bana bıraktıkları olmasaydı bunu yapamazdık." demişti.

Getty Images Prenses Diana 1997'de Paris'te bir araba kazasında öldü.

Buna ek olarak Harry'ye büyük büyük annesi Kraliçe Anne'den milyonlarca pound miras kaldığı düşünülüyor.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ona miras bırakıp bırakmadığı bilinmiyor.

Oyunculuk kariyeri boyunca, Sussex Düşesi Meghan Markle'a drama dizisi Suits'in her bölümü için 50 bin dolar ödendiği açıklanmıştı.

Markle, yedi sezonluk dizinin 100'den fazla bölümünde Rachel Zane'i canlandırmıştı.

Markle'ın bir yaşam stili blogu vardı ve Kanadalı bir moda markası için ürünler tasarladı.