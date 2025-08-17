Prenses Kate ile Prens William yeni evle yeni bir başlangıç yapacak

Prens William ile Prenses Kate Middleton, üç çocuklarıyla birlikte yeni bir evle yeni bir başlangıç yapma kararı aldı. Prenses Kate'in kanser teşhisi ve tedavisiyle geçen 18 ayın ardından Windsor'da yeni bir eve taşınarak yeni bir hayata başlamaları için geri sayım sürüyor.

Kate Middleton ile Prens William; çocukları Prens George (12), Prenses Charlotte (10) ve Prens Louis (7) ile birlikte Ağustos 2022'den bu yana yaşadıkları Adelaide Cottage'dan ayrılarak, yine Windsor Great Park içinde bulunan sekiz yatak odalı Forest Lodge'a taşınacak.

Kraliyet çifti, çocuklarının Lambrook Okulu'na yakın olmak için 2022'de şu anda oturdukları Adelaide Cottage adlı evlerine taşınmıştı.

The Sun'ın haberine göre, Windsor, ailenin yuvası olsa da Adelaide Cottage'da yaşadıkları son birkaç yılda gerçekten zor zamanlar geçirdiler. Dolayısıyla taşınmak onlara yeni bir başlangıç ve yeni bir sayfa açma; bazı üzücü anıları geride bırakma fırsatı verecek.

Adelaide Cottage'ın aksine, William ve Kate'in Forest Lodge'a taşınmayı sonsuza dek kalacakları yuvalarına uzun vadeli bir taşınma olarak gördükleri söyleniyor.