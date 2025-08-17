Habertürk
        Prenses Kate ile Prens William yeni evle yeni bir başlangıç yapacak - magazin haberleri

        Prenses Kate ile Prens William yeni evle yeni bir başlangıç yapacak

        Prenses Kate Middleton ile Prens William, kanser teşhisi ve tedavi süreciyle zor günler geçirdikleri evlerinden taşınıyor. 8 odalı yeni evin tüm masraflarını kendileri karşılayarak yeni bir başlangıç yapacaklar

        Giriş: 17.08.2025 - 13:06 Güncelleme: 17.08.2025 - 13:08
        Prens William ile Prenses Kate Middleton, üç çocuklarıyla birlikte yeni bir evle yeni bir başlangıç yapma kararı aldı. Prenses Kate'in kanser teşhisi ve tedavisiyle geçen 18 ayın ardından Windsor'da yeni bir eve taşınarak yeni bir hayata başlamaları için geri sayım sürüyor.

        Kate Middleton ile Prens William; çocukları Prens George (12), Prenses Charlotte (10) ve Prens Louis (7) ile birlikte Ağustos 2022'den bu yana yaşadıkları Adelaide Cottage'dan ayrılarak, yine Windsor Great Park içinde bulunan sekiz yatak odalı Forest Lodge'a taşınacak.

        Kraliyet çifti, çocuklarının Lambrook Okulu'na yakın olmak için 2022'de şu anda oturdukları Adelaide Cottage adlı evlerine taşınmıştı.

        The Sun'ın haberine göre, Windsor, ailenin yuvası olsa da Adelaide Cottage'da yaşadıkları son birkaç yılda gerçekten zor zamanlar geçirdiler. Dolayısıyla taşınmak onlara yeni bir başlangıç ve yeni bir sayfa açma; bazı üzücü anıları geride bırakma fırsatı verecek.

        Adelaide Cottage'ın aksine, William ve Kate'in Forest Lodge'a taşınmayı sonsuza dek kalacakları yuvalarına uzun vadeli bir taşınma olarak gördükleri söyleniyor.

        Forest Lodge'da yapılacak tadilat masraflarının ve mülk kirasının, hazine bütçesinden karşılanmayacağı açıklandı. Prens William ile Prenses Kate, taşınmanın tüm maliyetini özel olarak karşılayacak ve ev için piyasa değerinde kira ödeyecek.

        Daha önce aylık 15 bin sterline kiralanan Forest Lodge için yakın zamanda küçük çaplı iç ve dış tadilat izinlerinin alındığı öğrenildi. Bu hamle, çiftin çocuklarının düzenini etkilemeyecek. Çocuklar, Windsor'daki okulları Lambrook'a devam edecekler.

        Prenses Kate, geçen yıl tedavisini tamamlamasına ve ocak ayında iyileşme sürecine girdiğini açıklamasına rağmen halen iyileşme süreci bitmedi.

        Temmuz ayında; "Tedavi sırasında bir tür cesur, metanetli bir tavır takınıyorsunuz. Tedavi bitiyor, sonra 'Hayata devam edebilirim, normale dönebilirim' diyorsunuz ama aslında sonrasındaki süreç gerçekten çok zor" açıklaması yapan Prenses Kate, "Artık klinik ekibin gözetimi altında değilsiniz, ancak evde eskiden olduğu gibi normal bir şekilde hareket edemiyorsunuz" ifadesini kullanmıştı.

