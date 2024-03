Prenses Kate Middleton'dan ameliyat sonrası ilk fotoğraf

Galler Prensesi Kate Middleton, 16 Ocak'ta önceden planlanmış karın ameliyatı olmasının ardından bir süredir gözlerden uzaktı. Prenses, uzun aradan sonra ilk fotoğrafını çocuklarıyla verdi. Galler Prensesi Kate Middleton, 16 Ocak'ta önceden planlanmış karın ameliyatı olmasının ardından bir süredir gözlerden uzaktı. Prenses, uzun aradan sonra ilk fotoğrafını çocuklarıyla verdi. Kensington Sarayı, yayımladığı fotoğrafla birlikte Kate Middleton'ın hem herkesin Anneler Günü'nü kutladığını hem de iyileşme sürecinde gördüğü destekten dolayı herkese teşekkür ettiğini belirtti. Mesajda, "İki ay boyunca nazik dilekleriniz ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkesin Anneler Günü'nü kutlarız" denildi. Mesajın sonunda Prense Kate'in tam adı olan Catherine'in baş harfi 'C' imzası yer aldı.

Dünyanın hemen her ülkesinde mayıs ayının ikinci pazar günü olan Anneler Günü birkaç ülkede farklı tarihlerde kutlanıyor. İngiltere de bu ülkelerden biri. Ülkede Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanıyor.

Geçen hafta İngiliz Ordusu tarafından açıklanan etkinlik takviminde, Kate Middleton'ın 8 Haziran'da Londra'daki Trooping of the Colour etkinliği kapsamında düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni'ne katılacağı duyurulmuştu. Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören olan Trooping of the Colour, hükümdarın resmi doğum gününü onurlandıran bir tören olarak gerçekleştiriliyor.