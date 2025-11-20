Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton ile Prens William iki yıl sonra kırmızı halıda

        Prenses Kate Middleton ile Prens William iki yıl sonra kırmızı halıda

        Kanser tedavisi nedeniyle bir süre gözlerden uzak kalan Prenses Kate Middleton, eşi Prens William ile kraliyet görevlerini yerine getirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Prenses, Royal Variety Performance adlı kraliyet galasının yıldızı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 10:46 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:46
        İki yıl sonra yeniden
        Prenses Kate Middleton ile Prens William, iki yıllık aranın ardından ilk kez kırmızı halıda birlikte görüntü verdi.

        Üç çocuklu kraliyet çifti, dün İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen 2025 Royal Variety Performance adlı galaya katıldı. Royal Variety Performance, her yıl Birleşik Krallık'ta düzenlenen ve Britanya kraliyet ailesinden temsilcinin katıldığı bir yardım gecesi. Etkinlikte, özellikle ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele edenleri destekleyen Royal Variety Charity'ye bağış yapılıyor.

        Prenses Kate ile Prens William, en zon 2023'teki galaya birlikte katılmıştı. Middleton, 2024'te kanser tedavisi gördüğünü ve aynı yılın eylül ayında kemoterapisini tamamladığını açıklamıştı.

        Prenses Kate, 2025'in başlarında ise artık iyileşme sürecinde olduğunu duyurmuştu. Bu yılki gala, 2011'de evlenen kraliyet çiftinin bu etkinliğe altıncı katılışı oldu.

        İngiliz komedyen Jason Manford'un sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, ünlü İngiliz şarkıcı Jessie J sahne aldı. Jessie J ile Prenses Kate galada selamlaşıp bir süre sohbet etti.

        Prenses Kate, Royal Variety Performance'a katıldığı her yıl kıyafet tercihleriyle manşetlere çıktı. Bu yıl için seçtiği yeşil kadife elbisesiyle büyük beğeni topladı.

        2023'teki galada Prenses Kate, tercihini mavi elbiseden yana kullanmıştı.

        2024'teki galaya Kraliçe Camilla'nın hastalığı nedeniyle Kral Charles tek başına katılmıştı.

        #Prenses Kate Middleton
        #Prens William
        #kraliyet
        #kanser
        #kırmızı halı
