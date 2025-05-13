Prenses Kate Middleton ile Prens William'dan yeni video: Baharın gelişini kutladılar

Prenses Kate Middleton, kişisel hayatına dair yeni bakış açısını ortaya koyan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. 43 yaşındaki Galler Prensesi, kanserle mücadele ederken doğanın ruh sağlığını nasıl iyileştirdiğinden bahsettiği videosunda, eşi Prens William'a da yer verdi. Bu samimi görüntüler, Birleşik Krallık'ta Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası'nın başlangıcında yayımlandı.

"Geçtiğimiz yıl boyunca doğa benim sığınağım oldu" diyen Prenses Kate; "Doğal dünyanın bize ilham verme, bizi besleme, iyileşmemize ve büyümemize yardımcı olma kapasitesi sınırsızdır ve nesillerdir anlaşılmıştır" ifadesini kullandı.

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Prenses Kate; "Doğa sayesinde her şeyin gerçek anlamda birbirine bağlı olduğunu, denge, yenilenme ve dayanıklılığın önemini tam olarak anlayabiliriz" dedi. Prenses Kate; "İlkbahar yeniden doğuşun, umudun ve yeni başlangıçların mevsimidir" ifadesini kullandı.

"Kışın karanlık günlerinden, dış dünya sessizce yeni bir hayatla uyanıyor. İyimserlik, beklenti ve olumlu, umutlu bir değişim duygusu geliyor" diyen Prense Kate; "Doğanın canlanıp yenilenmesi gibi, biz de canlanıp yenilenebiliriz. Doğayla yeniden bağlantı kuralım ve kalplerimizde yeni bir şafağı kutlayalım" diye sözlerini bitirdi.