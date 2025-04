Prensesler de değişir: Telefonlu Prenses Isabella ve kraliyet geleneklerine meydan okuyanlar

Devir değişti, e tabii kraliyetler de değişti... Asalar ve küreler kenara çekildi, yeni kraliyet görünümlerinin zamanı geldi.

Danimarka Prensesi Isabella, resmi portresinde akıllı telefonunu eliyle kavrarken görüldüğünde zamanın ruhunu yansıttığını düşünenler kadar bunu 'aptalca' bulanlar da oldu.

Isabella'nın 18'inci doğum günü şerefine çekilen resmî portresinde, cep telefonuyla poz vererek kraliyet protokolünü sansasyonel bir şekilde ihlal etmesine tepkiler yükseldi.

Danimarka kraliyetinde Kral Frederik ve Kraliçe Mary'nin 19 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Christian'dan sonra tahtın ikinci varisi olan Prenses, zamanın ruhuna uyan ya da bazılarına göre kraliyet geleneğini yerle bir eden fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, "18. doğum günümü kutlamama yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim" mesajını gönderdi.

Kimilerinin Isabella'yı 'en modern kraliyet üyesi' olarak adlandırması bir yana modern kültürün iç karartıcı yönünü ortaya koyduğu için suçlayanlar, kraliyet mensuplarının geçmişte kural ihlallerini ve verilen tepkileri hatırlattı. Hem bu kural ihlallerini gözden geçirirken, bazı kuralların da saçmalığına şaşırabiliriz.

Prenses Diana'nın intikam elbisesi, kraliyet giyim kuralları söz konusu olduğunda kesinlikle tüm protokolleri ihlal etti. Belki de zaten Diana'nın amacı da buydu. Charles, Camilla ile olan ilişkisini itiraf ettiğinde, Diana artık kurallara uymayacak bir prenses olduğunu gösterdi. İntikam elbisesi, Prenses Diana'nın en ikonik elbiselerinden biri olarak tarihe geçti.

Kraliçe Elizabeth, eşi Prens Philip'i doğum yaptığı odaya kabul etmeden önce, kraliyet kadınları genellikle eşlerinin doğum anına tanıklık etmelerini istemezlerdi. Kraliyeti anlatan 'My Husband and I: The Inside Story Of 70 Years Of Royal Marriage'e göre Kraliçe Elizabeth, bir kadın dergisinde okuduklarından ilham alarak eşini doğum yaparken yanında istemişti.

REKLAM

Kitapta şöyle yazıyordu:

"O zamanlar 37 yaşında olan Kraliçe, onun orada olmasını istemişti. Doğuma babaların dahil edilmesinin önemini vurgulayan kadın dergilerini büyük bir ilgiyle okuyordu ve bu fikirden büyülenmişti. Böylece Philip, modern tarihte çocuklarından birinin doğumuna tanıklık eden ilk kraliyet babası oldu."

Kraliyet geleneklerine göre gelinin düğün gününde bir konuşma yapması beklenmez veya adetten değildir. Ancak Meghan Markle her zaman geleneklere meydan okumaktan yana oldu. Hatta işi, kraliyet görevlerini bırakmaya ve eşi Prens Harry'yi de alıp ABD'ye taşınmaya kadar götürdü. Bu yüzden 2018'de Prens Harry ile düğününde bir konuşma yaptığını duymak şaşırtıcı olmayabilir.