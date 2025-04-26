Prensesler de değişir: Telefonlu Prenses Isabella ve kraliyet geleneklerine meydan okuyanlar

Devir değişti, e tabii kraliyetler de değişti... Asalar ve küreler kenara çekildi, yeni kraliyet görünümlerinin zamanı geldi.

Danimarka Prensesi Isabella, resmi portresinde akıllı telefonunu eliyle kavrarken görüldüğünde zamanın ruhunu yansıttığını düşünenler kadar bunu 'aptalca' bulanlar da oldu.

Isabella'nın 18'inci doğum günü şerefine çekilen resmî portresinde, cep telefonuyla poz vererek kraliyet protokolünü sansasyonel bir şekilde ihlal etmesine tepkiler yükseldi.

Danimarka kraliyetinde Kral Frederik ve Kraliçe Mary'nin 19 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Christian'dan sonra tahtın ikinci varisi olan Prenses, zamanın ruhuna uyan ya da bazılarına göre kraliyet geleneğini yerle bir eden fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, "18. doğum günümü kutlamama yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim" mesajını gönderdi.

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Kimilerinin Isabella'yı 'en modern kraliyet üyesi' olarak adlandırması bir yana modern kültürün iç karartıcı yönünü ortaya koyduğu için suçlayanlar, kraliyet mensuplarının geçmişte kural ihlallerini ve verilen tepkileri hatırlattı. Hem bu kural ihlallerini gözden geçirirken, bazı kuralların da saçmalığına şaşırabiliriz.

Ünlülerin hayranlarıyla selfie çekmesi yaygın olsa da, kıdemli İngiliz kraliyet mensuplarının genellikle halkla fotoğraf çektirmesi sakıncalı bulunuyor. Ancak Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyeti sarsan açıklamalarının ardından Prens William ve Prenses Kate Middleton, kraliyetin imajını düzeltmek ve sıcak bir görüntü vermek için son yıllarda bu kuralı ihlal etmekten çekinmiyor. İngiliz kraliyet ailesinin yiyemeyeceği yiyeceklerin şaşırtıcı derecede uzun listesinden, deniz ürünlerinin kesin olarak yasaklı olduğu anlaşılıyor. Parazit kapma veya gıda zehirlenmesi riskinin daha yüksek olması nedeniyle... Ancak 2013'te İngiltere'nin Kent şehrindeki Whitstable İstiridye Festivali sırasında, o zaman prens olan Kral Charles, ihtiyatı bir kenara bıraktı ve deniz ürünlerini afiyetle midesine indirdi. REKLAM Prenses Diana, en sıra dışı kraliyet üyesi olarak hep yasakların üstüne üstüne gitti. Örneğin, ikonik safir nişan yüzüğünün kendisi için seçilmesini beklemeden, kendi seçti. Şimdi artık o yüzük, Kate Middleton'ın parmağında. Bir kraliyet gelininin kendisi için özel olarak tasarlanmış bir yüzüğe sahip olmaması alışılmadık bir durumdu. Diana, yüzüğü kraliyet kuyumcusu Garrard'ın kataloğundan kendi seçti.

Diana, 1991'de Wetherby Okulu'nda spor günü için diğer ebeveynlerle bir yarışa katıldı. Çıplak ayak koştu ve elinden gelenin en iyisini yapmasına rağmen yarışı kaybetti. Oysa kraliyet ailesinin genellikle halka açık yerlerde ayakkabılarını çıkarmaması gerektiği gibi bir kural mevcut. GAY BAR'DA BİR PRENSES Diana daha neler yapmadı ki... Londra'da kalabalık bir barda gece boyunca dans etmek, Galler Prensesi gibilerini bulmayı bekleyeceğiniz bir yer değildir örneğin. Kraliyet ailesinin parti yapmasına izin verilse de, genellikle aynı sosyal çevrelerle dolu mekanlarda parti yaparlar. Ancak oyuncu Cleo Rocos kitabında, Prenses Diana'nın kendisine, Freddie Mercury'ye ve komedyen Kenny Everett'e katıldığı bir geceyi anlattı. Kitapta yazana göre Diana, "tam bir yaramazlık modundaydı" ve gay bara gitmeden önce onu güneş gözlüğü, şapka ve asker ceketiyle gizlemişlerdi. REKLAM 1994 yazında Prenses Diana, Hyde Park'ta düzenlenen bir partiye katılmak için artık ikonik hale gelen omuzları açık ipek elbisesini giydi. Cüretkar elbise, Prenses Diana'nın, bir televizyon belgeselinde dünyaya Prens Charles'ın sadakatsizliğini itiraf ettiği skandal röportajın hemen ardından geldiği için 'intikam elbisesi' olarak tanındı.

Prenses Diana'nın intikam elbisesi, kraliyet giyim kuralları söz konusu olduğunda kesinlikle tüm protokolleri ihlal etti. Belki de zaten Diana'nın amacı da buydu. Charles, Camilla ile olan ilişkisini itiraf ettiğinde, Diana artık kurallara uymayacak bir prenses olduğunu gösterdi. İntikam elbisesi, Prenses Diana'nın en ikonik elbiselerinden biri olarak tarihe geçti. Kraliçe Elizabeth, eşi Prens Philip'i doğum yaptığı odaya kabul etmeden önce, kraliyet kadınları genellikle eşlerinin doğum anına tanıklık etmelerini istemezlerdi. Kraliyeti anlatan 'My Husband and I: The Inside Story Of 70 Years Of Royal Marriage'e göre Kraliçe Elizabeth, bir kadın dergisinde okuduklarından ilham alarak eşini doğum yaparken yanında istemişti. REKLAM Kitapta şöyle yazıyordu: "O zamanlar 37 yaşında olan Kraliçe, onun orada olmasını istemişti. Doğuma babaların dahil edilmesinin önemini vurgulayan kadın dergilerini büyük bir ilgiyle okuyordu ve bu fikirden büyülenmişti. Böylece Philip, modern tarihte çocuklarından birinin doğumuna tanıklık eden ilk kraliyet babası oldu." Kraliyet geleneklerine göre gelinin düğün gününde bir konuşma yapması beklenmez veya adetten değildir. Ancak Meghan Markle her zaman geleneklere meydan okumaktan yana oldu. Hatta işi, kraliyet görevlerini bırakmaya ve eşi Prens Harry'yi de alıp ABD'ye taşınmaya kadar götürdü. Bu yüzden 2018'de Prens Harry ile düğününde bir konuşma yaptığını duymak şaşırtıcı olmayabilir.

Omid Scobie'nin 'Finding Freedom' adlı kitabında, Sussex Düşesi'nin aşkı bulmanın "beklemeye değer" olduğunu söylediği ve ardından Harry'i "o kişi" olarak tanımladığı bir konuşma yaptığından bahsediliyor. Markle'ın konuşmasında, kraliyet ailesine, kendisini aralarına kabul ettikleri için teşekkür ettiği de kitapta yazanlar arasında. KRALİYETİN SİYASET YASAĞINI DELDİ 2018'de, Meghan Markle'ın Prens William ve Prenses Kate ile birlikte gerçekleştirdiği ilk resmi etkinlik olan Royal Foundation Forum'daki konuşma da kraliyet geleneklerini yıkıcı nitelikteydi. O dönemde birçok kişinin protokolü ihlal ettiğine inandığı, siyasi bir konu hakkında konuştu Markle. REKLAM Tüm sektörlerde cinsel tacizi ifşa etmeye ve iş yerinde cinsiyet eşitliğini desteklemeye odaklanan 'Time's Up' ve '#MeToo' hareketlerini desteklemek için söz aldı ve "Birçok insanın kızların ve kadınların güçlendirilmesi hakkında konuştuğunu duyuyorum. İnsanların kadınların seslerini bulmalarına yardımcı olduklarını söylüyorlar. Buna temelde katılmıyorum çünkü kadınların seslerini bulmalarına gerek yok, bunu kullanmak için güçlendirilmeleri ve insanların dinlemeye teşvik edilmeleri gerekiyor" dedi.