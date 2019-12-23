Riyad'a giden fenomenlere tepki yağdı

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin imajını iyileştirmek için başlattığı kampanya ters etki yarattı.

Suudi yönetimi, hafta sonunda başkent Riyad'da düzenlenen ve 'bölgenin en büyük müzik festivali' olarak lanse edilen 'MDL Beast' Festivali'nin tanıtımı için, aralarında Şeyma Subaşı'nın da olduğu çok sayıda fenomeni Riyad'a davet etmişti.

Festivalin tanımını yapmaları karşılığında yüklü miktarda para almakla itham edilen fenomenler, Riyad'da çektikleri fotoğrafları kişisel hesaplarında paylaşınca takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı.

GİTMEYİ REDDETTİ

Sosyal medya kullanıcıları Riyad'a giden fenomenlere, Suudi yönetiminin kadınlara yönelik tutumunu ve insan hakları ihlallerini görmezden geldikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.

Öte yandan İngiltere basınında çıkan haberlerde, İngiliz model Emily Ratajkowski'nin, Riyad'ın festival davetini geri çevirdiği vurgulandı.

Ratajkowski daveti geri çevirmesine gerekçe olarak, Suudi Arabistan'ın zayıf insan hakları karnesini gösterdi.