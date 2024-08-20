Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan kimdir? Ersin Nazif Gürdoğan kaç yaşında ve neden öldü?
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti. İstanbul'da bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" adlı eserleri olan Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan Türk gazeteci, yazar ve akademisyen unvanlarını taşıyordu. Peki Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Ersin Nazif Gürdoğan hayatı merak ediliyor. Eskişehir'de 1945'te dünyaya gelen Gürdoğan, iktisat alanında 1994'te profesör oldu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi. İşte, Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hakkında merak edilenler…
NAZİF GÜRDOĞAN KİMDİR?
Eskişehir'de 1945'te dünyaya gelen Gürdoğan, iktisat alanında 1994'te profesör oldu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi. Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserlere de imza attı.
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan 2024 yılında, tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede hayatını kaybetmiştir. Cenazesi, Eskişehir'de toprağa verilmiştir.