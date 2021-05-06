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Prof. Dr. Gaye Usluer kimdir? Gaye Usluer kaç yaşında?

CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer partisinden istifa etti. Gaye Usluer, şu anda bir partiye katılma düşüncesi olmadığını söyledi. Prof. Dr. Gaye Usluer kimdir? Gaye Usluer kaç yaşında? İşte detaylar...

Prof. Dr. Gaye Usluer kimdir? Gaye Usluer kaç yaşında?

Gaye Usluer'in, kuruluş dilekçesini 19 Mayıs'ta vermeyi planlayan Muharrem İnce'nin partisine katılabileceği iddia ediliyor. İşte Gaye Usluer'in biyografisi...

GAYE USLUER KİMDİR?

25 Mart 1957'de Eskişehir'de doğdu. Baba adı Seyfettin, anne adı Nezaket'tir. Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını aldı. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimi almaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. 1996 yılında Oxford John Raddcliff Hastanesinde hastane enfeksiyonları konusunda misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Tıp, eğitim ve kadın çalışmaları ile ilgili çok sayıda derneğin üyesi oldu. Bu derneklerde muhtelif dönemlerde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Avrupa Kemoterapi ve Enfeksiyon Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulunda üye olarak yer aldı. 100?ün üzerinde ulusal ve uluslararası makale, kitap bölümü yazarlığı, kitap editörlüğü, kongre bildirisi mevcuttur.

İyi düzeyde İngilizce bilen Usluer, evli ve 2 çocuk annesidir.

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