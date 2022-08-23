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Haberler Gündem Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında konuştu
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nınTeke Tek programında açıklamalar

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek Bilim programında soruları yanıtlıyor. Ortaylı, Asya'dan Ortadoğu'ya, Osmanlı'dan kadim imparatorluklara yaşananlar ve bugünün meselelerini anlatıyor

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında konuştu
Prof. Dr. Ortaylı'dan Habertürk'e açıklamalar
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HABERTURK.COM

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtlıyor.

Prof. Ortaylı'nın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ABD Temsilciler Meclisi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret çiğlik. Maalesef Amerikan politikasında son zamanlarda yanlışlıkların içinde bir de kişisel edepsizlikler hakim. Her yerde yapılıyor bu. Bu milletlerin kişisel olarak ambargo koymaları gereken bir ziyarettir. Çok bilgili falan olduğunu da zannetmiyorum. Zengin bir hanım, rahat bir çocuk büyütmüş, evlilik hayatı düzgün gitmiş. Bilmem kaç yaşından sonra politikacı olmuş. Öyle büyük kariyer değil.

19. yüzyılda Çin merak konusuydu. Cizvitler alim takımıdır. Dünya yüzeyinde teşkilatlanan, üniversiteler kurmuşlar. Viyana Üniversitesi tamamen Cizvitlerin kurduğu yerlerdir sonradan ayıklansa da. Daha sessiz gibi görünenler Benediktenler var. Amele gibi çalışıyorlar. Ormanları biçip, tarıma açıyorlar. Manastırları da idare ediyorlar. Okul da yetmiyor. Her sahada adamları var. Benim tanıdığım var rahip münevver birisiydi. Adam daha sonra evlenmiş. Kızı varmış. Bana 'Kafkasya'da Çeçenlerle birlikte Ruslara karşı savaşırdım' dedi.

Hüseyin Cahid Bey çevirmişti, Çin, Türk, Moğol tarihiyle ilgili olarak. Bazı milletler tarihlerini komşularından öğrenmiştir. Türkler demiri işler, çok iyi aşçıdır, süvaridir, etrafa karşı kendini gösterir. Ama bir tarih yazımı, gerekli belgelerin ortaya konması gibi bir olay yok. Birtakım iddialar var. Şu ana kadar en çok kabul edilen 5. asra kadar giden Göktürk alfabesi diye bildiğimiz runik alfabe. Daha önce var mıdır; olabilir. Birtakım komşular var Sanskritçe, eski Pahlevi Farsça falan. 20. yüzyılda Çin fakirlikte yaşayan kocaman kıta. Daha milad sınırlarında nüfusu 50 milyon, çok kalabalık. Her zaman istilacıları yok etmekten çok eritiyor. Batı Türklüğü Çin'den kaçmayı denemiştir. Çin erken vakitte terk ettiğimiz bir yer. Kültür olarak onlardan çok uzak ve ayrıyız.

Ataerkil bir toplum sayılabilir. Fakat kadınların da rolü var. Üretimin içindeler. Erkekler savaşçıdır. Kadınlar orayı çevirmeye mecburdur. Orta Çağ'ın ilk başlarında artık Türkler tarih konusu. Ötüken harabeleri diyoruz. Orkun diyoruz. Moğolistan komünizmden sonra açıldı. Malzeme yeni yeni açığa çıkıyor. Müşterek olarak kazılar yapılmaya başlandı. Pertev Nail Boratav başlattı bu işi. Fransız Türkolojisi Türkoloji olmaktan çok Araplarla, İran'la, Urdu'yla ilgilenir. Kendi sömürgelerinde Berberiler, Araplar vardır. Çin araştırmaları tekrar çıktı. Batı bize göre Çin'i iyi biliyor. Türklerin dış dünyayı tanıması daha kolay oluyor. Çünkü biz tabula rasayız.

Çin'le Rusya'nın müttefik kalacağına inanmıyorum. Tarihi stratejiye bakarsanız Rusya'nın müttefiki ABD'dir. Amerika'nın geniş Çinli kitlesi hiçbir şekilde ne otonomi isterler ne de kendi kültürlerinin devamı için kıpırdanmaları vardır. Aklı başında bütün insanlar çocuklarının İngilizce öğrenmelerini ister. Çin mahallelerinde görürsünüz, oradakiler Çince konuşmaz. Dünyanın Çin'le ilişkileri son derece problemlidir. Hep böyle oldu, hep böyle olacak. Birilerinin birilerini zorla kısırlaştırma ameliyesine girmesini beklemek lüzumsuzdur. Hindistan ve Pakistan'ın ne derlerse desinler Amerika içlerinden çıkmıyor. Öbür taraftan denge aramaya kalktıkları zaman Pakistan Çin'le beraber olmayı tercih ediyor. Hindistan'ın çok enteresan Rus uzmanı kalabalığı ver.

Kafkasya 19. asrın ortalarında başlayan; bilhassa Çeçen ayaklanması. O zaman imparatorluğumuza sığınanlar var. Maraş, Kayseri'ye yerleşmişler. Orta Karadeniz ve bütün Marmara bölgesine. Çerkesler muhtelif kabileleriyle gelmişler. Bu yerleşim son derece önemli. Geçen asırda Akaretler'de bir Çerkes okulu vardır. Saraylıların çocukları. Bugün o okul yok. Kurulması da sözkonusu değil. Zaten evde olması gereken lisan olduğu söyleniyor, bu çok acı. Her türlü siyasi davranışın içindedirler.

Ayrıntılar gelecek

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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