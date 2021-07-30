Prof. Dr. Kargı'dan Covid-19'a karşı aşılanma çağrısı 0:00 / 0:00

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Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, son günlerde artan vaka sayılarının kentte de artış eğiliminde olduğunu söyledi.

Aşılanmanın önemine işaret eden Kargı, şunları kaydetti: "Koronavirüsle mücadelede aşılanma, en etkin mücadeledir. Koronavirüs vaka oranları artışı sürüyor. Sıcak havalarla ve normalleşmeyle virüsün bittiği gibi bir algı oluştu ancak virüs tekrar 'Ben buradayım.' diyor. Tam kapanma verilerine geri döndük. Delta varyantı olarak adlandırdığımız en son mutasyon çok daha bulaşıcı ve çok daha tehlikeli. En etkin mücadele ise aşılanma. Bu yeni dalga, aşı olmayanların mücadelesi olacak. Delta varyantından en çok aşı olmayanların etkileneceğini düşünüyoruz. Virüsle mücadelede aşıdan başka çaremiz yok."

Kargı, vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına mutlaka uymalarını istedi.