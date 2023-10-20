Prof. Dr. Kutlubay'dan sahte saç boyası uyarısı! İstanbul'da ele geçirilen binlerce sahte saç boyasıyla ilgili uyarıda bulunan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, "Merdiven altı yerlerden bu tarz ürünleri almamaları lazım. Bir de boyayı uyguladıktan hemen sonra saç diplerinde kaşıntı, yanma, batma, ağrı, şişme vesaire hissediyorlarsa bir an önce saçlarını yıkayarak boyayı uzaklaştırsınlar ve en yakın sağlık kuruluşuna veya dermatoloğa girmelerinde fayda var" dedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarların ardından sahte saç boyası imalatı yapan Esenyurt ve Bağcılar'da 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonla ünlü markalara ait binlerce sahte saç boyası ele geçirildi. Operasyonların ardından 'Sahte saç boyalarının insan sağlığına zararları nelerdir?' sorusu akıllara geldi. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, bu tarz ürünlerin eczanelerden veya yetkili satıcılardan alınması gerektiğini ifade etti.

"SAÇ BOYALARINDA KANSER YAPICI MADDELERİN KULLANIMI YASAKLANDI"

Dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, "Saç boyalarının en büyük tehlikesi, en büyük yan tesiri meydana getirdiği alerjilerdi. İçerisinde parafenilen dediğimiz bir alerjen madde bulunduğu zaman ciltte kızarıklık, kaşıntı, yanma, ödem dediğimiz şişlikler meydana gelebiliyor. Bazı atopik, alerjik bireylerde tüm vücutta yaygın kabartılar, kızarıklıklar, gözde ve dudakta şişme, solunumun durması dediğimiz birtakım anafilaksi reaksiyonlar gelişebiliyor. Veya saçlı deride, kabuklanma, kepeklenme, yaralar, sızıntılar meydana gelebiliyor. Kaşıntı oluşabiliyor. Biz buna egzama dediğimiz birtakım reaksiyonlar meydana gelebilir. Bunlar aslında saç boyalarının klasik alerjik yan tesirleri olarak karşımıza çıkıyor. Ama bildiğimiz kadarıyla saç boyalarından dolayı kanser yapıcı birtakım maddelerin içerisine katılması yıllar öncesinde zaten yasaklandı. Özellikle 1970'li yıllarda Avrupa Birliği bir sağlık komisyonu toplayarak, saç boyalarının içerisine karıştırılıp ileride kanser yapabilecek maddelerin hepsinin kullanımını yasakladı. 2006 yılında yine Avrupa Birliği komisyon toplayarak saç boyasının içerisinde olup da saçlı deriden emilip, deri altına geçerek ileride sıkıntı çıkarabilecek 22 maddenin saç boyalarından çıkarılmasını da onayladı. Şu an da bildiğimiz kadarıyla saç boyalarının içerisinde herhangi bir kanser yapıcı madde, tehlikeli madde şuan da yok. Ama bir takım piyasada duyuyoruz ki sahte ürünler yakalanabiliyor. Bu sahte ürünlerin nerede nasıl üretildiği, içerisinde farklı bir maddenin karışıp karışmadığı elbette ki bilinmiyor. Bir de bu tarz ürünlerin içerisinde bulunmaması gereken maddeler diye yazı bulunuyor ama bazen içerisine yanlışlıkla bu maddeler karışarak bunlardan dolayı ileride, yıllar sonra bir takım farklı reaksiyonlar, farklı olaylar karşımıza çıkabilir" ifadelerini kullandı.

'BU TARZ ÜRÜNLER ECZANEDEN YA DA BU ÜRÜNLERİN SATILDIĞI İŞLETMELERDEN ALINMASI GEREKLİ'

Prof. Dr. Kutlubay, “Bir malın piyasadaki fiyatı bellidir. Sonuçta siz bir ürünü, saç boyasını olması gereken fiyatın 5'te 1'i, 3'te 1'i fiyatına bir yerde buluyorsanız, buna tabi ki şüpheli yaklaşmakta fayda var. İkincisi ambalajı bozuk, ambalajı yırtılmış veya ambalajında bir problem varsa mutlaka onlardan uzak durmalılar. Mümkün olduğu kadar bu tarz ürünleri eczaneden ya da bir takım bu ürünlerin satıldığı işletmelerden almalarında fayda var. Merdiven altı yerlerden bu tarz ürünleri almamaları lazım. Bir de boyayı uyguladıktan hemen sonra saç diplerinde kaşıntı, yanma, batma, ağrı, şişme vesaire hissediyorlarsa bir an önce saçlarını yıkayarak boyayı uzaklaştırsınlar ve en yakın sağlık kuruluşuna veya dermatoloğa girmelerinde fayda var. O açıdan dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

"ORGANİK ÜRÜNLER TERCİH ETMEK ZORUNDALAR"

Saç boyalarının alternatifi olarak doğal boyaları öneren Kutlubay, “Boya bir ihtiyaç sonuçta. Toplumda hanımların 3'te 1'i saçlarını boyatıyor. Burada önemli olan geçici, yarı kalıcı ve kalıcı boyalar dediğimiz boyalar var. Tabi çoğunlukla kalıcı boyalar tercih ediliyor. Bu boyaların içinde peroksit dediğimiz maddeler var. Bunlar saçın kendisiyle reaksiyona girerek boyayı veriyorlar. Burada önemli olan kına gibi doğal bir şey tercih edecekler ama kınanın rengini herkes çok beğenmiyor, onu çok tercih etmiyorlar. Ya da organik olarak bilinen boyalar var, bunlar kuaförde ve belirli yerlerde satılıyor zaten. Bu tarz organik ürünler tercih etmek zorundalar. Bunlara rağmen bir boyadıktan sonra bir reaksiyon meydana geldiyse veya yanma, batma, kaşıntı varsa bir an önce yıkayıp uzaklaştırsınlar ve bir dermatoloğa başvurmalarında fayda var. Ama onun dışında bunu anlama şansları yok, mutlaka boyadıktan sonra ortaya çıkacaktır. Bir de şöyle bir şey var tabi, bir boyayı daha önce birkaç kere yapmış olabilirsiniz. Daha önce alerji yapmaması bir sonraki boyamada yapmayacağının göstergesi değil. Alerji birkaç boyamadan sonra da karşınıza çıkabilir" diye konuştu.