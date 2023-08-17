Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak! İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "İklim değişikliği deniz, kum ve güneş turizmini değiştirecek. Yazın ortasında pik yapan turizm mevsimi ikiye bölünecek. İnsanlar yazın ortasında Karadeniz'e gelecek. İklim değişikliğinden en çok etkilenecek sektör özellikle kış turizmi, sonra yaz turizmi oluyor. Çok sıcak aylarda Karadeniz'e hücum olacak" dedi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden (GISS) bilim insanları, geride kalan temmuz ayında dünyada sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.

SON 143 YILDAKİ EN SICAK GÜN: 5 TEMMUZ

DHA'da yer alan habere göre NASA'dan yapılan açıklamada; sıcaklık kayıtlarının 1880'den beri tutulduğu hatırlatıldı ve son 143 yıldaki en sıcak 5 Temmuz'un, son 5 yıl içinde yaşandığı kaydedildi.

TEMMUZ AYINDA DÜNYA YANDI

Temmuz 2023'ün, tüm temmuz aylarından 0.24 derece ve 1951-1980'deki temmuz ayı sıcaklık ortalamasından 1.18 derece daha yüksek olduğu belirtildi.

"EGE VE AKDENİZ'DE YAĞIŞLAR YÜZDE 50 AZALACAK"

Küresel iklim değişikliğinin Türkiye'yi önemli ölçüde etkileyeceğini söyleyen İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "İklim değişikliğine turizm, göç, tarım diye baktığımız zaman; Türkiye'nin bazı yerlerinin avantajlı, bazı yerlerinin dezavantajlı olduğunu görüyoruz. Özellikle Ege ve Akdeniz'de yağışlar yüzde 50 azalacak ve sıcaklıklarda büyük artışlar görülüyor.

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"YAĞIŞLARIN ARTACAĞI TEK YER; KARADENİZ"

Türkiye'de iklim değişikliği ile yağışların artacağı tek yer; Karadeniz Bölgesi. Sıcaklıklar kıyıda artıyor ama yine de dağlar yükseldikçe, özellikle 1500 metre ve üzeri çok fazla etkilenmiyor. O yüzden Karadenizliler geri dönüyor. Zaten Karadenizliler belli bir süre sonra topraklarına geri döner. Emekli olmadan dönmeye çalışıyorum. Tabii İstanbul'da deprem korkusu da var" dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TURİZMİ DEĞİŞTİRECEK"

İklim değişikliğinden turizm sektörünün de etkileneceğini, sıcak hava nedeniyle deniz turizminin gözden düşeceğini belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, "Sıcak hava dalgaları, kent ısı adası etkisi derken kaçılacak yer aslında 1500 metre üzeri; Karadeniz. Burası cennet. Zaten Araplar için cennet burası. Bizim milletimiz ise sıcaktan kaçıp, daha sıcak yere gidiyor. İklim değişikliği, deniz, kum ve güneş turizmini değiştirecek.

"TURİZM MEVSİMİ İKİYE BÖLÜNECEK"

Yazın ortasında pik yapan turizm mevsimi ikiye bölünecek. Aynı güneyde olduğu gibi Akdeniz'deki turizm mevsimi, bahar aylarına kayacak. İnsanlar yazın ortasında Karadeniz'e gelecek. Bazıları benim gibi erken geliyor. İklim değişikliğinden en çok etkilenecek sektör özellikle kış turizmi, sonra yaz turizmi oluyor. Çok sıcak aylarda Karadeniz'e hücum olacak. Bunun yanında tarım da çok büyük problem" diye konuştu.

"SONSUZ GÖÇÜ KALDIRABİLECEK KENT YOK"

Karadeniz'in göç alacağını ve bunu fırsata çevirmek için çalışılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, "Bu şansı, fırsata çevirmenin tek şartı var; doğayı korumak. Turizmin ham maddesi doğadır, doğayı korumazsanız turizm olmaz. Karadeniz'in planlı ve programlı şekilde turizme açılması gerekiyor. Doğayı katledecek şekilde, her yeri beton yapmak doğru değil. Karadeniz ekolojik turizme, doğa turizmine hatta gastro turizme açılabilir. Bunu Araplar fark etmiş. Türkler de yakında fark edecek. İç ve dış göçler, belli bir yere yoğunlaştığı zaman; orası hiçbir vakit bunu kaldıramaz. Sonsuz göçü kaldırabilecek hiçbir kent yok.

O yüzden Karadeniz'in, Trabzon ve ilçelerinin bir limiti olması lazım. Trabzon'un gelecekteki trendleri yakalayacak şekilde iyi planlanması gerekiyor. İstanbul'da sınır tanımadık, obez bir şehir oldu artık çökmeye gidiyor. Havası, suyu, yolu ne kadar nüfus ve turist kaldırır; bunu hesaplamak ve üzerine çıkmamak lazım. Eğer üzerine çıkılırsa Trabzon da yok olur" dedi.