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Prof. Dr. Özkan'dan 3'üncü rahim nakli sinyali

Antalya’da Türkiye'de kadavradan yapılan 2'nci rahim nakliyle dünyaya gelen Özlenen bebeğin ise durumunun iyi olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Haftasonu yine bir donör çıktı, biz donör Antalya’da olmadığı için sıcak bakmadık. Antalya olması bizim işimizi kolaylaştırıyor, bu anlamda belki 3'üncü rahim naklini yakında duyarsınız” dedi

Prof. Dr. Özkan'dan 3'üncü rahim nakli sinyali
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İHA

Akdeniz Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından deprem etkilerinin en aza indirilmesi, binalar için yeni tasarım metotlarının geliştirilmesi, mevcut yapılar için önlem alınması ve toplumda deprem bilincinin oluşturulması amacıyla “Öncelikli Alanlarda Altyapı Projesi Desteği” çağrısı çerçevesinde 15 milyon TL ile üniversite tarihinin en yüksek proje desteğini veriyor.

"YARDIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, “Ülkemizin en önemli bir gündem maddelerinden olan deprem konusunda Üniversite tarihimizin en büyük proje desteğini duyurmak için bir aradayız. Biliyorsunuz ülkemizi derinden yaralayan büyük felaketin 3. ayına giriyoruz. Hepimiz çok üzüldük, depremin ilk anından itibaren elimizden geldiğince maddi manevi destek olmaya çalıştık. Hala da yardımlarımıza devam ediyoruz. Ancak bundan sonrası için asıl yapılması gereken bir daha bu acıları yaşamamak için neler yapmamız gerekiyor bunları tespit edip harekete geçmek” dedi.

"BELKİ 3'ÜNCÜ RAHİM NAKLİNİ YAKINDA DUYARSINIZ"

Toplantının ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, gazetecilerin sorularını cevapladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Türkiye'de kadavradan yapılan 2'nci rahim nakliyle dünyaya gelen Özlenen bebeğin ise durumunun iyi olduğunu belirten Özkan, “Durumu çok iyi, yakında kontrole gelecekler. Hafta sonu yine bir donör çıktı, biz dönor Antalya’da olmadığı için sıcak bakmadık. Antalya olması bizim işimizi kolaylaştırıyor, bu anlamda belki 3'üncü rahim naklini yakında duyarsınız” dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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