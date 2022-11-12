Prof. Dr. Pamir, Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin en büyük ödülünün sahibi oldu

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İlk kez bir Türk beyin cerrahına verilen bu ödüle layık görülen Prof. Dr. Pamir “Türk Nöroşirurjisi açısından bu ödülün bir takdir ve şeref olduğunu, ülkemizin bu ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Kişisel olarak da, bugüne dek yaptıklarımızın, ürettiğimiz akademik çalışmaların ve ürettiğimiz evrensel bilginin takdir edildiğini görmekten dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Avrupa’da beyin cerrahisi alanında tüm dernekleri çatısı altında toplayan Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin (EANS) ‘Üstün Hizmet Ödülü’ iki yılda bir, bilim ve eğitim alanında yaptıkları sıra dışı çalışmalarla kendisinden sonrakilere ilham kaynağı olan kişilere veriliyor. Prof. Dr. M. Necmettin Pamir’e ‘Üstün Hizmet Ödülü’, EANS’ın, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ da düzenlenen Avrupa kongresinde yapılan törende takdim edildi.

Çeşitli ülkelerden gelen seçkin bir katılımcı topluluğunun huzurunda, Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği (EANS) Başkanı Prof. Dr. Andreas Demetriades tarafından plaket ve sertifikası takdim edilen Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Avrupa Nöroşirurjisine yapmış olduğu olağanüstü hizmetlerinden dolayı ‘Üstün Hizmet Ödülü’nü alan ilk Türk hekim oldu.

"ÜLKEMİZ VE KENDİ ADIMA ONUR DUYDUM"

2016-2018 yılları arasında Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi’nin (President of World Academy of Neurological Surgery) ilk Türk Başkanı olan, dünyanın sayılı beyin cerrahlarından Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Türk Nöroşirurjisi açısından bu ödülün bir takdir ve şeref olduğunu, ülkemizin bu ödülü hak ettiğini belirtirken, “Kişisel olarak da bugüne dek yaptıklarımızın, ürettiğimiz akademik çalışmaların ve ürettiğimiz evrensel bilginin takdir edildiğini görmekten dolayı onur duydum” dedi.

PAMİR'İN GENÇLERE TAVSİYESİ

Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, Türk beyin cerrahisinin çok parlak bir tıp dalı olduğunu belirterek “Bu alanda yeni yetişen gençlerin son derece yetenekli olduğunu görmek, geleceğin çok daha iyi olacağına yönelik inancımı güçlendiriyor. Gençlere her zaman en büyük tavsiyem; çok çalışmaları ve evrensel bilgiye katkıda bulunmalarıdır.” diye konuştu.

ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLMUŞTU

Bir dönem Türk Nöroşirurji Derneği Başkanlığı’nı yürüten, Amerikan, Alman ve Dünya Nöroşirurji Akademilerinde üyeliği bulunan, 18 ulusal ve uluslararası derneğin üyesi olan Prof. Dr. M. Necmettin Pamir’in nöroşirurji üzerine 268 uluslararası dergide yayınlanmış çalışması bulunuyor. Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, dünyanın sayılı beyin cerrahlarının yer aldığı Amerikan Beyin Cerrahi Akademisi’ne de kabul edildi. 1953 doğumlu olan Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, American Academy'e Prof. Dr. Gazi Yaşargil’den sonra girebilen ikinci Türk beyin cerrahı. 1984 yılında kurulan Avrupa-Asya Beyin Cerrahisi Akademisi’nde geçmişte sekreterlik ve başkan yardımcılığı yapan Prof. Dr. M. Necmettin Pamir, 2007-2009 yılları arasında da akademiye başkanlık yapmıştı. 2016 yılında da Avrupa-Asya Nöroşirurji Akademisi’nden aldığı (Academia Eurasiana Neurochirurgica) Altın Madalya ile başarısını taçlandırmıştı. Prof. Dr. Necmettin Pamir, Avrupa Beyin Cerrahisi Dernekleri Birliği’nin (EANS) en büyük ödülü kabul edilen “Üstün Hizmet Ödülü”nü almasıyla, bugüne dek toplam 14 ödülün sahibi oldu.