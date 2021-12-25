Prof. Dr. Şendur'dan korkutan açıklama: Literatürde sık sık rastlıyoruz 0:00 / 0:00

DHA

Covid-19'un yalnızca bir solunum yolu hastalığı olmadığını, sinir ve damarlara tutunabilen bir rahatsızlık olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Faruk Şendur, beyin felci ve hareket sistemi problemlerinin ortaya çıkabildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Şendur, Covid-19'un ilk çıktığında bir solunum yolu hastalığı olarak görüldüğünü ancak zamanla virüsün engel tanımadığının anlaşıldığını söyledi.

Akciğer bronşlarına tutunabilen Covid-19'un farklı vücut dokularında yer bulabildiğini söyleyen Prof. Dr. Şendur, "Damarlara ve sinirlere bağlanma özelliği olan bir virüs. İlk zamanlar koku ve tat almada sorunlar oldu. Bu yönüyle insanların dikkatini çekti. Daha sonra bu virüsün farklı sinir ve damarlara tutunup hastalık yapma kabiliyetine sahip olduğunu öğrendik. Durum böyle olunca bazı beyin felçleri, hareket sistemi problemleri de ortaya çıkmaya ve literatürde yer almaya başladı. Sinir sistemini de tutabilen bir hastalık olduğu ortaya çıktı" dedi.

'KALICI HASARLAR ZAMANLA ANLAŞILACAK'

Covid-19'u sadece ağır biçimde atlatan hastalarda değil, hafif seyredenlerde de benzer sorunlara rastlayabildiklerini açıklayan Prof. Dr. Şendur, hastalığın başlangıcında ve bittikten sonra da komplikasyonların ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Koronavirüsü yenen hastalarının birinde kas iskelet sisteminde zayıflıklara yol açan 'Guillain-Barre' hastalığına rastladıklarını anlatan Prof. Dr. Şendur şöyle devam etti: "Literatürde bunlara sık sık rastlıyoruz. Beyin zarı iltihapları, omuriliği tutan bazı vakalar bildiriliyor. Oran vermek biraz zor. Hastalıkları vaka şeklinde sunuyorlar. Ama bu virüsün ardından yaşanabilecek sorunlar kişilerin günlük yaşamını etkiliyor. Sakat bırakan, beyin omurilik hasarlarına yol açabilen durumlarla karşılaşıyoruz. Bazılarında hafif seyrediyor. Bizim 'mononöropati' dediğimiz yani tek sinir tutan hastalıklar olabileceği gibi yaygın sinir hastalığı da yapabiliyor. Bir kısmı maalesef kalıcı olabiliyor. Bir kısmında hastalık atlatıldıktan sonra ya da bir süre tedavi olduktan sonra geçebiliyor. Bunu açıklayacak kadar bir bilgi birikimimiz yok. Kalıcı hasar olup olmayacağı zamanla anlaşılacak."

Covid-19'un uzun vadeli etkilerinden korunmanın virüsten korunmakla mümkün olabileceğini anlatan Prof. Dr. Şendur, önlemlere uymaya devam etmeleri gerektiğini söyleyerek, "Bu hastalıklardan değil, koronavirüsten korunmanın yollarını bilmemiz lazım. 'İnsanlar bitti mi, maskesiz dolaşabilir miyiz' diye düşünürken yeni bir varyant hızla yayılmaya başladı. Bu dönemde insanların maske ve mesafeye dikkat etmesi lazım. Çünkü salgın katlanarak büyüyor, komplikasyonlar da o oranda artacak. Yani bu hastalıktan korunmak önemli" diye konuştu.