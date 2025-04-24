ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuştur. Kırım'dan gelen Tatar bir ailenin çocuğu olan Üşümezsoy, ilk eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. 1969 yılında bu okuldan mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü kazanmış ve burada lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktorasını yine aynı üniversitede yaparak akademik kariyerine adım atmıştır. 1991 yılında profesör unvanını almış, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde uzun yıllar öğretim üyeliği yapmıştır. Ayrıca, Almanya'da bir üniversitede de öğretim görevlisi olarak görev almıştır. MTA’da da bir süre çalışmış olan Üşümezsoy, özellikle deprem araştırmaları ve halkı bilgilendirme konusundaki çalışmaları ile tanınmaktadır.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un kariyeri, büyük ölçüde deprem bilimleri üzerine odaklanmıştır. 1999 yılında yaşanan İstanbul Depremi sonrasında, bu konuda yaptığı öngörülerin tamamı doğru çıkmış ve bu ona büyük bir tanınma kazandırmıştır. Depremler ve Türkiye'deki deprem kuşakları üzerine birçok bilimsel makale ve kitap yazmış olan Üşümezsoy, aynı zamanda halkı deprem konusunda doğru bilgilendirme amacıyla "İstanbul Depremi" ve "Vatandaş için Deprem Rehberi" gibi eserler kaleme almıştır. Şener Üşümezsoy'un yayınları, deprem riski ve İstanbul'daki olası büyük depremler hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bunun dışında, ekonomi, tarih ve strateji konularında da siyasi ve ideolojik incelemeler yapmış, bu alanlarda da pek çok kitap yazmıştır.