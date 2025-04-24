Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Şener Üşümezsoy’un biyografisi

        Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir? Şener Üşümezsoy'un biyografisi

        İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan açıklamalar peş peşe geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'da büyük bir deprem beklemediğini belirtirken, stresin boşaldığını sözlerine ekledi. 1999 yılında İstanbul Depremi sonrasında yaptığı öngörülü açıklamaları ile tekrar gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, "Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir?" İşte Şener Üşümezsoy'un biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 20:50 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı açıklamalar gündemde geniş yer buldu. Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'da yaşanan depremde kırılan fayın, 1894 İstanbul Depremi'nde kırılmayan fay olduğunu belirtti. Yapılan açıklama sonrasında, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte detaylar...

        2

        ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?

        Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuştur. Kırım'dan gelen Tatar bir ailenin çocuğu olan Üşümezsoy, ilk eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. 1969 yılında bu okuldan mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü kazanmış ve burada lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktorasını yine aynı üniversitede yaparak akademik kariyerine adım atmıştır. 1991 yılında profesör unvanını almış, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde uzun yıllar öğretim üyeliği yapmıştır. Ayrıca, Almanya'da bir üniversitede de öğretim görevlisi olarak görev almıştır. MTA’da da bir süre çalışmış olan Üşümezsoy, özellikle deprem araştırmaları ve halkı bilgilendirme konusundaki çalışmaları ile tanınmaktadır.

        Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un kariyeri, büyük ölçüde deprem bilimleri üzerine odaklanmıştır. 1999 yılında yaşanan İstanbul Depremi sonrasında, bu konuda yaptığı öngörülerin tamamı doğru çıkmış ve bu ona büyük bir tanınma kazandırmıştır. Depremler ve Türkiye'deki deprem kuşakları üzerine birçok bilimsel makale ve kitap yazmış olan Üşümezsoy, aynı zamanda halkı deprem konusunda doğru bilgilendirme amacıyla "İstanbul Depremi" ve "Vatandaş için Deprem Rehberi" gibi eserler kaleme almıştır. Şener Üşümezsoy'un yayınları, deprem riski ve İstanbul'daki olası büyük depremler hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bunun dışında, ekonomi, tarih ve strateji konularında da siyasi ve ideolojik incelemeler yapmış, bu alanlarda da pek çok kitap yazmıştır.

        3

        ŞENER ÜŞÜMEZSOY'UN KİTAPLARI

        17 Ağustos Sonrası Marmara'da Deprem Riski

        Vatandaş için Deprem Rehberi

        İstanbul Depremi

        Yeni Dünya Petrol Düzeni ve Körfez Savaşları

        Türk Jeostratejisi

        Petrol Şoku ve Yeni Ortadoğu Haritası

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Dışişleri'nden 1915 açıklaması: Reddediyoruz
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Çifte kupaya rekor prim!
        Çifte kupaya rekor prim!
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!