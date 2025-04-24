Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir? Şener Üşümezsoy'un biyografisi
İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan açıklamalar peş peşe geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'da büyük bir deprem beklemediğini belirtirken, stresin boşaldığını sözlerine ekledi. 1999 yılında İstanbul Depremi sonrasında yaptığı öngörülü açıklamaları ile tekrar gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, "Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir?" İşte Şener Üşümezsoy'un biyografisi...
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı açıklamalar gündemde geniş yer buldu. Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul'da yaşanan depremde kırılan fayın, 1894 İstanbul Depremi'nde kırılmayan fay olduğunu belirtti. Yapılan açıklama sonrasında, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte detaylar...
ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1950 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğmuştur. Kırım'dan gelen Tatar bir ailenin çocuğu olan Üşümezsoy, ilk eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı. 1969 yılında bu okuldan mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü kazanmış ve burada lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktorasını yine aynı üniversitede yaparak akademik kariyerine adım atmıştır. 1991 yılında profesör unvanını almış, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde uzun yıllar öğretim üyeliği yapmıştır. Ayrıca, Almanya'da bir üniversitede de öğretim görevlisi olarak görev almıştır. MTA’da da bir süre çalışmış olan Üşümezsoy, özellikle deprem araştırmaları ve halkı bilgilendirme konusundaki çalışmaları ile tanınmaktadır.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un kariyeri, büyük ölçüde deprem bilimleri üzerine odaklanmıştır. 1999 yılında yaşanan İstanbul Depremi sonrasında, bu konuda yaptığı öngörülerin tamamı doğru çıkmış ve bu ona büyük bir tanınma kazandırmıştır. Depremler ve Türkiye'deki deprem kuşakları üzerine birçok bilimsel makale ve kitap yazmış olan Üşümezsoy, aynı zamanda halkı deprem konusunda doğru bilgilendirme amacıyla "İstanbul Depremi" ve "Vatandaş için Deprem Rehberi" gibi eserler kaleme almıştır. Şener Üşümezsoy'un yayınları, deprem riski ve İstanbul'daki olası büyük depremler hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bunun dışında, ekonomi, tarih ve strateji konularında da siyasi ve ideolojik incelemeler yapmış, bu alanlarda da pek çok kitap yazmıştır.
ŞENER ÜŞÜMEZSOY'UN KİTAPLARI
17 Ağustos Sonrası Marmara'da Deprem Riski
Vatandaş için Deprem Rehberi
İstanbul Depremi
Yeni Dünya Petrol Düzeni ve Körfez Savaşları
Türk Jeostratejisi
Petrol Şoku ve Yeni Ortadoğu Haritası