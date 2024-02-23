Prof. Dr. Tevfik Özlü: Tütün ürünü kullanmayan kişilerde de KOAH görülebilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik, KOAH hakkında açıklamalarda bulundu. KOAH’ın tanımını yapan Prof. Dr. Özlü, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) kelimelerinin baş harflerinden kısaltılarak söylenen KOAH, solunum yollarımızın tıkanmasıyla karakterize kronik bir akciğer hastalığıdır. Öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi yakınmalarla kendini belli etmektedir” diye konuştu.

"ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜR"

KOAH’ın erkeklerde daha fazla görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Özlü, “KOAH en sık uzun yıllar sigara kullanmış 40-50 yaş üstü erkeklerde daha fazla görülen bir hastalıktır. Bu nedenle çoğu zaman sadece sigara içenlerin hastalığı gibi düşünülebilmektedir. Oysa bu doğru değildir. Hiç sigara içmemiş, tütün ürünü kullanmamış kişilerde de KOAH oluşabilmektedir” şeklinde konuştu.

Hastalığın nedenlerine değinen Prof. Dr. Özlü, “Mesleki maruziyetler, iç ve dış ortam havası kirliliği, çocuklukta geçirilen solunumsal enfeksiyonlar, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, anne-babanın gebelik ve/veya çocukluk döneminde içtiği sigara dumanına maruz kalmak, eşinizin sigara dumanına maruz kalmak, genetik bazı değişiklikler gibi farklı nedenler de KOAH oluşumuna katkı sağlayabilir. En sıklıkla kırsal alanlarda tandır, kuzine, kara ateş, soba gibi ısınma ve pişirme amaçlı düzeneklerde kullanılan odun, kömür, tezek gibi biyo-yakıtların dumanını uzun süre soluyan sigara kullanmamış kişilerde KOAH gelişebilmektedir” dedi.