Boynukalın: Nerede olursak olalım... 0:00 / 0:00

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, eski Ayasofya Baş İmam Hatibi Mehmet Boynukalın, "İster Ayasofyamızda ister başka yerde, nerede olursak olalım İslam'ı anlatmak bizlerin en mühim vazifesidir" dedi.

Mehmet Boynukalın, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"İster Ayasofyamızda ister başka yerde, nerede olursak olalım İslam'ı anlatmak bizlerin en mühim vazifesidir; bu ilahi sorumluluktan istifa edemeyiz. Cumamız mübarek olsun.

Hak şerleri hayr eyler

Zannetme ki gayr eyler...

Mevla görelim neyler

Neylerse güzel eyler"

— Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) April 9, 2021