120 saatlik kamera kaydı incelendi

31 Ekim 2017 tarihinde meydana gelen olayda Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli profesör Ü.G.’yi telefonla arayan şahıslar kendilerini baş komiser ve başsavcı olarak tanıttı. Dolandırıcılara aynı gün içerisinde aralıklarla toplam 1 milyon 55 bin TL kaptıran Ü.G. durumu polise bildirdi. İhbarın alınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kurulan iki özel ekip, olayın gerçekleştiği ve yakalandıkları zaman dilimine kadar 32 değişik açıdan 120 saatlik kamera kaydı inceleyerek şüphelilerin eşkâlini belirledi. Yapılan detaylı çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren kişilerin İstanbul’da olan İ.H.P. (34) ve Şanlıurfa’da bulunan A.P.’nin (37) gerçekleştirdiği belirlendi. İHA'nın haberine göre, ekipler, her iki ilde yaptıkları eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ile irtibatta oldukları tespit edilen M.Y., A.D. ve İ.H.Y. de yakalandı. İ.H.P., M.Y., A.D., tutuklanırken, A.P. ile İ.H.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar İ.H.P , M.Y., A.D. Metris Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile hazır edilirken, sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mağdur Ü.G. de duruşmaya katılırken, tutuksuz sanıklar A.P. ile İ.H.Y. ise duruşmaya gelmedi.



"KORKU VE BÜYÜK KAYGI İÇERİSİNDE SÖYLEDİKLERİ HER ŞEYİ YAPTIM"

Şikayetçi mağdur Ü.G. mahkemede başından geçen olayı şöyle anlattı: “Ben Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli profesörüm. Olay günü beni telefondan arayan kişi terörle mücadele şubesinde baş komiser olduğunu söyledi. Adımı soyadımı, tüm kimlik bilgilerimi söyleyerek, tasdik ettirdi. Sonra kimlik bilgilerimin gayri meşru iş yapan FETÖ’nün eline geçtiğini söyledi. FETÖ ile bir ilgim olup olmadığını sorunca, ben de herhangi bir alakam olmadığı cevabını verdim. Bu kişilerin gayri meşru villalar, evler, arsalar aldıklarını banka hesabı açtıklarını söyleyip, benim de gizli sanık olduğumu ifade ettiler. Başsavcının, Vali ile görüştükten sonra benimle konuşacağını belirtti. Daha sonra arayan kişi başsavcı olduğunu söyledi ve M.Y.’ye ait İBAN ve hesap numarasına 355 bin TL yatırmamı söyledi. Ben de panikle yatırdım. Gayri meşru iş yapanların altınları benim evimde sakladıklarını tespit ettiklerini belirterek, evde döviz, altın ne varsa gelecek kişiye vermemi söylediler. Ben de 300 bin TL değerinde altın ve dövizi verdim. Bana en az elli kere terörle mücadele operasyonu olduğunu, bu gönderdiklerimin terörle mücadele operasyonunun bir parçası olduğunu tekrar etti. Halkbank’taki 400 bin TL hesabımı da Euro’ya çevirip gelecek kişiye vermemi söyledi. Hep ayrı kişilerdi. Benimle ilgili söylediklerini duyunca çok şaşırdım, korku ve büyük kaygı içerisinde söyledikleri her şeyi yaptım. 1 milyon 50 bin TL civarında zararım oldu. Zararım giderilmedi, şikayetçiyim.”

Hesabına 355 bin TL yatırılan sanık M.Y.’ye mahkeme başkanı, ‘Hayatında hiç 355 bin TL paran oldu mu?’ diye sordu. Sanık M.Y. ise “Hayır olmadı, zaten parayı görünce başım döndü” cevabı verince duruşma salonunda izleyicileri güldürdü.

Mahkeme heyeti, savcılığın mütalaayı hazırlamak için süre istemesi üzerine duruşmayı ertelerken, duruşmaya gelmeyen sanıklar A.P. ve İ.H.Y.’nin de ‘gasp’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.





