Proje okulları atama sonuçları 2025: Proje okulları öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen atama sürecinde, özel program ve proje uygulayan okullarda görev alacak öğretmenler belirleniyor. Proje okulları atama sonuçları için Personel.meb.gov.tr adresindeki duyurulardan takip ediliyor. Peki Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Proje okulları öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
Proje okulları atama sonuçları sorgulanıyor. Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ve öğretmen olarak atanacaklar başvurularını 12-17 Şubat tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler atama sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki Proje okulları öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen atama sürecinde, özel program ve proje uygulayan okullarda görev alacak öğretmenler belirleniyor. Proje okulları atama sonuçları 2025, MEB tarafından ilan edilen güncel takvime göre 8 Nisan tarihinde erişime açılacak. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.
Sonuçların 8 Nisan'dan itibaren "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.
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PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Başvurular 12-17 Şubat 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu süreçte binlerce öğretmen, il ve ilçe bazında tercihlerini yaparak değerlendirme sürecine girdi. Şimdi ise adaylar, Proje okulları atama sonuçları 2025 kapsamında tercih ettikleri okullara yerleşip yerleşmediklerini öğrenmeye hazırlanıyor.
Sonuçlar açıklandıktan sonra öğretmenler için ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Aynı şekilde yöneticiler için ilişik kesme tarihi 11 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Proje okulları atama sonuçları 2025, görev değişiklikleri açısından öğretmenlerin hayatında önemli bir dönüm noktası olacak.