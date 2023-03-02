Protestolar sürüyor: Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı

Başbakan Netanyahu, eşi henüz kuafördeyken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anarşistler (Yair) Lapid'in liderliğinde kırmızı çizgileri aşmaya devam ediyor. Şu anda karım Sara'yı tehdit ve taciz ediyorlar. Lapid ve muhalefete bunu derhal durdurmaları ve bu emsalsiz utanç verici durumu sonlandırmaları çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.