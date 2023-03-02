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İsrail'de protesto sırasında Başbakan Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı

İsrail'de hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemelerine karşı haftalardır süren protestolar sırasında Başbakan Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı

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  • İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemelerine karşı düzenlenen eylem sırasında mahsur kaldığı kuaförden, polislerin güç kullanarak göstericileri uzaklaştırmasıyla tahliye edildi.

     

     
  • Protestolar sürüyor: Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı

    Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesine karşı sivil itaatsizlik eylemlerinin gerçekleştiği sırada Başbakanın eşi Sara Netanyahu, Tel Aviv'de bir kuaförde mahsur kaldı.

     

     
  • Protestolar sürüyor: Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı

    Basında çıkan haberlere göre, Sara Netanyahu'nun gittiği kuaförün önünde toplanan yüzlerce kişi, dev İsrail bayrağı açtı, sloganlar attı. Haaretz, İsrail polisinin bölgeye takviye gönderdiği ve göstericileri güç kullanarak alandan uzaklaştırmaya başladığı bilgisini geçti.

     

     

     
  • Protestolar sürüyor: Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı

     Başbakan Netanyahu, eşi henüz kuafördeyken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anarşistler (Yair) Lapid'in liderliğinde kırmızı çizgileri aşmaya devam ediyor. Şu anda karım Sara'yı tehdit ve taciz ediyorlar. Lapid ve muhalefete bunu derhal durdurmaları ve bu emsalsiz utanç verici durumu sonlandırmaları çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

     

     
  • Protestolar sürüyor: Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı

    MUHALEFET ÇAĞRIDA BULUNDU

    Muhalefetteki Lapid ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz, protestoculara Netanyahu'nun salondan ayrılmasına müsaade etmesi çağrısı yaptı. İsrail televizyonları, Netanyahu'nun eşinin, polislerin güç kullanarak göstericileri uzaklaştırmasının ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında Tel Aviv'deki kuaförden tahliye edilmesini canlı yayınladı.

     

     

     
  • Protestolar sürüyor: Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı

     İsrail kamuoyunun yakından tanıdığı Sara Netanyahu, eşinin yargılandığı yolsuzluk davalarından "pahalı hediyeler" dosyasında iş adamlarından on binlerce dolarlık hediyenin kendisine talebi doğrultusunda verildiği iddiasıyla yer alıyor. İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine kitlesel gösteriler başkent Tel Aviv'de gece saatlerinde de devam etti.
  • Protestolar sürüyor: Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı

    NETANYAHU'NUN YARGI DÜZENLEMELERİNE TEPKİ

    İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı ülke genelinde gerçekleşen sivil itaatsizlik eylemleri kapsamında göstericiler sabah saatlerinden itibaren bazı otoyollar, tren istasyonları ve ana ulaşım arterlerini kapatmıştı.

     

     
  • Protestolar sürüyor: Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı

    İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi ile diğer sağ politikalarına karşı on binlerce İsraillinin katılımıyla yaklaşık iki aydır düzenli kitlesel protestolar gerçekleştiriliyor.

     

     

*Haberin görselleri Assocaited Press tarafından servis edilmiştir.

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