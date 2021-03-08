Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolŞampiyonlar Ligi
ABONE OL

PSG-Başakşehir maçında ırkçı söylemde bulunan hakem Coltescu'nun cezası belli oldu

UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Constantin Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdiğini duyurdu

PSG-Başakşehir maçında ırkçı söylemde bulunan hakem Coltescu'nun cezası belli oldu
AA

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Aralık 2020'de Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta yaşananlar nedeniyle Genel Ceza Prensipleri'nin 11. maddesinden yargılanan karşılaşmanın Rumen hakemleri Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovre'nin cezaları belli oldu.

Buna göre, maçın dördüncü hakemi Sebastian Constantin Coltescu, UEFA organizasyonuna atandığı karşılaşmada uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle 2020-2021 sezonunun sonuna kadar (30 Haziran 2021) hiçbir karşılaşmada görev alamayacak ve ceza süresi dolmadan önce eğitim programına zorunlu olarak katılacak.

Aynı gerekçeyle kınama cezasına çarptırılan maçın yardımcı hakemi Octavian Sovre de 30 Haziran 2021 tarihinden önce eğitim programına zorunlu olarak tabii tutulacak.

Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo ise maç sırasında sportmenliğe aykırı hareket yaptığı gerekçesiyle bir UEFA organizasyonu maçından men cezası aldı.

İki takım arasında Fransa'da oynanan maç 0-0 devam ederken, 17. dakikada turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo, bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kalmıştı.

Bu olayın üzerine iki takım oyuncuları da hakemler değişmeden maça devam etmeyeceklerini belirterek sahadan çekilmişti. UEFA'nın hakemleri değiştirmesinin ardından maç ertesi gün tamamlanabilmiş, yaşanan olaylar dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İbrahim Yıldız: Baraj ihlalini ve ofsaytı hakem görmedi!
FUTBOL"Baraj ihlalini ve ofsaytı görmedi"
Barcelona'da ikinci Joan Laporta dönemi başladı
FUTBOLBarça yeni başkanını seçti
Daum'dan Fenerbahçe açıklaması!
FUTBOLDaum'dan Fenerbahçe açıklaması!
Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN! Konya FB maçı ilk 11'ler ve kadrolar! FB maçı kaç kaç, skor ne?
FUTBOL2. gol geldi!
Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 3 (MAÇ SONUCU)
FUTBOLTrabzon'a evinde 2. şok!
Galatasaray Sivasspor maçı yazar yorumları: Tuzağı kim kurdu? - Son dakika GS Haberleri
FUTBOLTuzağı kim kurdu?
Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAntalya'da eşitlik
Konyaspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
FUTBOLKader maçında Bulut'un 11'i...
Fuat Çapa'dan hakem tepkisi
FUTBOLÇapa'dan hakem tepkisi
Ersun Yanal: "Ofansif gücümüzü kullanmakta cömert olmalıyız"
FUTBOL"Ofansif gücümüzü kullanmalıyız"