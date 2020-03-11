PSG - Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor! Lucien Favre yönetimindeki sarı-siyahlılar, Almanya'da elde ettikleri 2-1'lik avantajla çeyrek finale yükselmenin peşinde! Thomas Tuchel'in çalıştırdığı PSG ise Devler Ligi'nde eleme turlarındaki kötü istatistiğini sona erdirerek bir üst tura yükselmek istiyor. Diğer yandan Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karşılaşma tedbir amaçlı olarak seyircisiz oynanacak.

GÜNÜN SPOR VİDEOSU

PSG - BORUSSIA DORTMUND

SAAT: 23.00

HAKEM: Anthony Taylor

STAT: Parc des Princes

YAYIN: beIN SPORTS 1

Paris Saint-Germain, daha önce bir Avrupa kupası maçında Borussia Dortmund'u mağlup edemedi. Fransız temsilcisi, Alman ekibine karşı oynadığı 3 mücadelede 2 beraberlik alırken 1 karşılaşmayı da kaybetti. Kasım 2010'da Fransız ekibinin sahasında Avrupa Ligi'nde oynanan tek karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti. Borussia Dortmund, Devler Ligi tarihinde konuk olduğu üç Fransız ekibine karşı birer galibiyet ve birer mağlubiyet aldı. Alman ekibi daha önce Auxerre, Marsilya ve Monaco ile eşleşmişti.

PSG İLK MAÇI KAYBEDERSE ELEYEMİYOR!

PSG, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçını kaybettiği hiçbir eşleşmede rakiplerini kupa dışına itmeyi başaramadı. 1994-95'te Milan'a elenen PSG, 2014-15'te Barcelona'ya ve 2017-18 sezonunda ise Real Madrid'e elenmişti. PSG, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı eleme turu maçının beşini kaybederken sadece 1 galibiyet alabildi. Fransız ekibi bu turlardaki son iki iç saha karşılaşmasını kaybetti.

İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci 45 dakikasında ise goller üst üste geldi!

69. dakikada sağdan gelişen atakta topu bir anda altıpasta önünde bulan Erling Haaland, Dortmund'u 1-0 öne geçirdi. Red Bull Salzburg'la Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 8 gol atan 19 yaşındaki yıldız, sarı-siyahlılarla çıktığı ilk Devler Ligi maçında da rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

1-0'ın ardından maçta tempo artarken PSG 75. dakikada Neymar'la eşitliği yakaladı. Topa ceza sahasına giren ve bir anda süratlenen Kylian Mbappe, Zagadou'dan sıyrıldıktan sonra pasını Neymar'a doğru verdi. Brezilyalı futbolcu sol ayağıyla topu boş kaleye gönderdi ve skor 1-1'e geldi.

Mücadelede 77. dakika oynanırken Haaland bir kez daha sahne aldı ve Neymar'ın golüne cevap verdi. Topla ceza sahasına uzak bir mesafede buluşan Norveçli yıldız, sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak Dortmund'u bir kez daha öne geçirdi. Haaland böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 10'a çıkarırken Dortmund'daki gol sayısını da 11'e yükseltti.

NASIL GELDİLER?

Borussia Dortmund, Barcelona, Inter ve Slavia Prag'la F Grubu'nda yer aldı. 6 maçta 3 galibiyet elde eden Dortmund, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan toplayarak grubunu ikinci sırada tamamladı.

Devler Ligi'ne 0-0'lık Barcelona beraberliğiyle başlayan Dortmund, ikinci maçında ise Slavia Prag'ı 2-0 mağlup etti. Lucien Favre ve öğrencileri ilk mağlubiyetini ise Inter deplasmanında 2-0'lık skorla aldı. Dörtdüncü maçında Inter'i nefesleri kesen bir mücadele sonucunda 3-2'lik skorla yenen Dortmund, beşinci maçında Barcelona'ya deplasmanda 3-1 yenildi. Gruptaki son maçında Slavia Prag'ı 2-1 mağlup eden Dortmund, adını son 16 turuna yazdırdı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda Real Madrid ve Club Brugge'le mücadele eden PSG, 6 maçta aldığı 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı ve grubunu lider tamamladı. Devler Ligi'ndeki ilk maçında Real Madrid'i 3-0'la geçen PSG, ikinci maçında İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Üçüncü maçında Club Brugge karşısında zorlanmayan Fransız temsilcisi sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Dördüncü maçında Club Brugge'ü 1-0 yenen PSG, beşinci maçında Real Madrid'le deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fransız ekibi gruptaki son karşılaşmasında ise Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti.