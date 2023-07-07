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        PSG, Sporting Lizbon'dan Manuel Ugarte'yi transfer etti

        Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Uruguaylı Manuel Ugarte'yi kadrosuna kattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 16:16
        PSG, Lizbon'dan Ugarte'yi transfer etti
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        PSG Kulübü, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ugarte ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Fransa basınında, PSG'nin transferi 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek gerçekleştirdiği öne sürüldü.

        Kariyerine ülkesinin Fenix takımında başlayan Ugarte, daha sonra Portekiz'de Famalicao ve Sporting Lizbon formaları giydi. Sporting Lizbon ile iki sezonda 85 maça çıkan genç futbolcu, Uruguay Milli Takımı'nda ise 8 kez görev yaptı.

        Sezon öncesi üçüncü transferini yapan PSG, sözleşmelerinin sona ermesiyle Inter'den Slovak Milan Skriniar ve Real Madrid'den İspanyol Marco Asensio'yu bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı.

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