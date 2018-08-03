PSV Eindhoven - Feyenoord maçı ne zaman?

PSV Eindhoven ve Feyenoord, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Hollanda Süper Kupa maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. PSV Eindhoven son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Feyenoord, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 366 kodlu maçı oynayanlar; PSV Eindhoven galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.30, Feyenoord galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

PSV Eindhoven son hafta oynanan Groningen maçında 0-0 berabere kaldı.

Feyenoord ise Heerenveen karşılaşmasında 2-3 kazandı.

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