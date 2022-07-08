9 Temmuz 2022 tarihi itibaren Kurban Bayramı'nın gelişiyle PTT'de işlemleri olan vatandaşlar resmi tatilde PTT ve postanelerin hizmet verip vermediğini araştırıyor. Peki, "9 Temmuz 2022 Cumartesi Kurban Bayramı 1. günü PTT çalışıyor mu, hizmet verecek mi?" İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...