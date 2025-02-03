PTT Çalışma Saatleri 2025: PTT Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

PTT fatura ödeme, kargo gönderme, nakit çekme gibi pek çok konuda hizmet veriyor. PTT şubelerine bu gibi sebeplerle gidecek olanların PTT çalışma saatleri ile ilgili soruları bulunuyor. Öncelikle sabahın erken saatlerinde kurumla ilgili işlerini halletmek isteyenler sıklıkla PTT kaçta açılıyor sorusunun cevabını arıyor… Merak eden vatandaşlar için PTT şubelerinin sabah açılış saati 08.30 şeklinde. Bunun yanı sıra bankacılık, posta veya kargo gibi işlemlerle ilgili hizmet almak isteyen vatandaşlarımızın kurumla ilgili bir diğer merakı ise PTT kaçta kapanıyor? Özellikle yoğun şehir hayatının içinde pek çok yere yetişme telaşı içinde olanlar ve PTT kaça kadar açık diyenlerdenseniz sorunuzun yanıtını bilmeden yola çıkmamakta fayda var. Sabah 08.30 ‘da hizmet vermeye başlayan PTT akşam 17.30’ da kapanıyor.

PTT ÖĞLE SAATLERİ

PTT şubelerinden hizmet almak isteyen vatandaşların PTT mesai saatleri ile ilgili merak ettikleri elbette bunlarla sınırlı değil. PTT mesai saatlerinin açılış ve kapanışı ile birlikte öğle arası saatleri de kurumda işi olanların sıkça sorguladığı bir konu…PTT öğle saatlerini merak edenler için kurum çalışanlarının molasının 1 saat olduğunu belirtelim. Sabah 08.30’ da hizmet vermeye başlayan PTT personelleri 12.30’ da öğle molasına giriyor. Dolayısıyla PTT öğle arası saatlerinin 12.30 ve 13.30 arası olduğunu söyleyebiliriz. PTT’de işi olan vatandaşlar 1 saatlik öğle yemeği molasının ardından saat 13.30 itibariyle hizmet almaya devam edebilirler.

PTT HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

PTT mesai saatleri ile ilgili merak edilenler PTT kaça kadar açık gibi konulardan ibaret değil. PTT çalışma saatleri ile ilgili kurum hafta sonu hizmet veriyor mu şeklinde sıklıkla aramalar yapılıyor. Lojistik, kargo, banka, fatura tahsilatı gibi pek çok alanda işlem yapılabilen PTT hafta sonu çalışıyor mu diye merak edenlerdenseniz eğer doğru yerdesiniz. Yaklaşık 2.500’ e yakın şubesiyle Türkiye’nin pek çok noktasında yer alan PTT hafta sonu çalışıyor mu sorusunun cevabı için öncelikle cevabın konuma göre değişkenlik gösterdiğini belirtelim. Açılımı Posta ve Telgraf Teşkilatı olan PTT’nin tüm şubeleri Pazar günleri kapalı oluyor. Ancak bu durum Cumartesi günleri için istisnai özellikler gösteriyor.