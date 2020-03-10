PTT emekli promosyonu 2020 ne zaman verilecek? PTT emekli promosyonu ne kadar? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emekli promosyonlarının ödemeye başlanmasını ardından emekli promosyon ücretleri de alınmaya başladı. İşte detaylar...

PTT EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli bana promosyonları 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla ödenmeye başlandı. PTT'nin emekli promosyonundan faydalanmak isteyen vatandaşlar, emekli maaşlarını PTT'den çekme sözü vermeleri halinde promosyondan yararlanabilecekler.

PTT emekli promosyonunun ödenme şekli T.C kimlik numaranıza göre yapılmaktadır. Kimlik numaranızın son hanesindeki rakama göre promosyon alacağınız aylar belirlenmektedir.

PTT EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

PTT 2020 yılında emekli maaşı alan müşterilerine 450 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak.

PTT EMEKLİLERE PROMOSYON ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'den maaş alan emekliler için promosyon koşulları:

Emekli 3 yıllık maaş ödemesini PTT'den alacağına dair taahhüt vermelidir.

Banka ile sözleşme imzalanmalıdır.

Maaşlarını PTT'den alacak olan emekliler ayrıca aşağıda belirtilen koşullardan yararlanabilirler.

PTT kargo gönderiminde %20 indirim.

PTT'den yapılan havalelerde %20 indirim bulunur.

Online ticaret işlemlerinde %10 indirim kullanabilirler.

ATM’lerden tek seferde ücretsiz şekilde maaş çekebilirler.

Hesap işletim ücreti bulunmamaktadır.