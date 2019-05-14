PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar;



- "(Afrika'da e-ticaretin yaygınlaşması amacıyla hayata geçirilen) Ecom@Africa, çok büyük bir proje. Ülkemiz ihracatına, lojistiğine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi

- "Afrika'nın e-ticarette ulaşabileceği pazar payının kısa sürede 75 milyar dolar olacağı, 2-3 yıl içerisinde o boyutu da geçeceği öngörülüyor. Biz bu pazarı Türkiye üzerinden dünyaya açmış olacağız"

- "Bizim için önemli olan ülkemizin bu pastadan en büyük payı alarak dünyada e-ticarette en önemli aktörlerden olması, bunu hedefliyoruz"

- "Proje sayesinde Afrika'nın ürünlerini İstanbul üzerinden dünyaya, Afrika'nın dünyanın geri kalanından talep ettiği ürünleri de İstanbul üzerinde onlara ulaştıracağız. Bu tamamen kazan-kazan üzerine kurulmuş bir proje"





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