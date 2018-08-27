Posta ve Telgraf Teşkilatı ( PTT) personel alımı yazılı sınavı tamamlanmasının ardından gözler PTT sınav sonuçlarının açıklanacağı güne çevrildi. 2018 yılı itibariyle 5 bin personelini bünyesine katacağını duyuran PTT'nin sonuçları açıklayacağı tarihi duyurması bekleniyor. Bir çok pozisyon için yapılan sınav, 17 merkezde gerçekleştirildi. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

PTT PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Konuyla ilgili resmi bir açıklama olmamasıyla birlikte PTT sınav sonuçlarının ay sonuna kadar açıklanması öngörülüyor. Sonuçlar ile ilgili net tarih açıklanır açıklanmaz sizinle paylaşacağız...

PTT SINAVI BARAJ KAÇ PUAN OLACAK?

PTT personel alım sınavından 70 puan ve üstü alanlar;

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuru yapabilecek

PTT personel alım sınavından 60 puan ve üstü alanlar;

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuru yapabilecek.

SINAV SORU VE SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapılması gerekmekteydi. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktı.



Yapılacak itirazlarda adayların;



T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, iletişim bilgileri ve imzasını yer aldığı bir dilekçe olmalıdır,



İtiraz Ücretine ilişkin dekont bulunmalıdır,



İtiraz gerekçesi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır,



İtirazlar sınav takviminde belirlenen itiraz süresi içinde yapılmalıdır.



Ayrıca sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.



Sınav sonuçları http://ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.



Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile yazılı sınav sonucunun yayınlandığı günü takip eden yedi gün içinde gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlarda 23 üncü maddede belirtilen hususlara uymak zorundadır.

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