Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçlarının başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Süper Lig'in 17. haftası Ankaragücü - Göztepe maçı ile başlarken, bu akşamki Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonucu merak eidliyor. Spor Toto Süper Lig'de, bu haftaki maçların ardından ilk devre tamamlanacak ve takımlar yaklaşık 1 ay sürecek devre arasına girecek. İşte TFF 17. hafta puan durumu ve fikstürü...

PUAN DURUMU - 17. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 17 10 5 2 22 8 14 35 2.EVKUR YENİ MALATYASPOR 16 8 4 4 25 15 10 28 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 16 7 5 4 27 19 8 26 4.TRABZONSPOR A.Ş. 16 7 5 4 28 21 7 26 5.GALATASARAY A.Ş. 16 7 5 4 26 19 7 26 6.KASIMPAŞA A.Ş. 16 8 2 6 33 27 6 26 7.ANTALYASPOR A.Ş. 16 8 2 6 19 21 -2 26 8.ATİKER KONYASPOR 16 6 6 4 23 20 3 24 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 6 6 4 22 19 3 24 10.GÖZTEPE A.Ş. 17 7 1 9 18 19 -1 22 11.BURSASPOR 16 4 8 4 16 16 0 20 12.MKE ANKARAGÜCÜ 17 6 2 9 17 26 -9 20 13.AYTEMİZ ALANYASPOR 17 5 3 9 13 22 -9 18 14.KAYSERİSPOR 16 5 3 8 14 24 -10 18 15.AKHİSARSPOR 16 4 4 8 19 26 -7 16 16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 16 3 6 7 15 21 -6 15 17. FENERBAHÇE A.Ş. 16 3 6 7 16 24 -8 15 18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 1 9 6 18 24 -6 12 Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

22.12.2018 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 3 GÖZTEPE A.Ş.



22.12.2018 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK



22.12.2018 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.



23.12.2018 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - KAYSERİSPOR



23.12.2018 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.



23.12.2018 16:00 BURSASPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR



23.12.2018 19:00 GALATASARAY A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR



24.12.2018 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.



24.12.2018 20:00 AKHİSARSPOR - ATİKER KONYASPOR

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