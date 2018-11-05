Süper Lig puan durumu, bu akşam oynanacak 2 maçla son şeklini alacak. Hafta ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi ile başladı. Olaylı geçen derbinin yankıları hala sürerken, bu akşam Göztepe - Çaykur Rizespor ile Sivasspor - Konyaspor maçlarıyla 11. hafta puan durumu netleşecek. Liderlik yarışındaki Başakşehir, Kasımpaşa ve Beşiktaş'da son durum ne? İşte Spor Toto Süper Lig 11. hafta güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (11. HAFTA)

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 11 7 3 1 15 4 11 24 2.GALATASARAY A.Ş. 11 6 2 3 19 14 5 20 3.ANTALYASPOR A.Ş. 11 6 2 3 15 16 -1 20 4.KASIMPAŞA A.Ş. 11 6 1 4 24 18 6 19 5.MKE ANKARAGÜCÜ 11 6 1 4 15 11 4 19 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 11 5 3 3 19 14 5 18 7.EVKUR YENİ MALATYASPOR 11 5 3 3 14 10 4 18 8.TRABZONSPOR A.Ş. 11 4 4 3 19 13 6 16 9.GÖZTEPE A.Ş. 10 5 0 5 12 12 0 15 10.ATİKER KONYASPOR 10 3 4 3 15 14 1 13 11.BURSASPOR 11 2 7 2 9 9 0 13 12.KAYSERİSPOR 11 3 3 5 10 14 -4 12 13.AYTEMİZ ALANYASPOR 11 4 0 7 6 16 -10 12 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 2 4 4 12 17 -5 10 15.FENERBAHÇE A.Ş. 11 2 4 5 9 15 -6 10 16.AKHİSARSPOR 11 2 3 6 11 19 -8 9 17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 10 1 5 4 12 15 -3 8 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 11 1 5 5 8 13 -5 8

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

02.11.2018 21:00 GALATASARAY A.Ş. 2 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.

03.11.2018 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 2 ANTALYASPOR A.Ş.

03.11.2018 16:00 AKHİSARSPOR 1 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

03.11.2018 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

04.11.2018 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ 3 - 1 KAYSERİSPOR

04.11.2018 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 1 EVKUR YENİ MALATYASPOR

04.11.2018 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 1 BURSASPOR

05.11.2018 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

05.11.2018 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ATİKER KONYASPOR

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ