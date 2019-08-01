Pucca lakaplı Pınar Karagöz ve Burry lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan haklarında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Davanın ardından vatandaşlar arasında Pucca ismi çokça araştırılmaya başladı. Peki Pucca kimdir? Pucca hapse girdi mi? İşte yanıtı...

PUCCA HAPSE GİRDİ Mİ?

Pucca adıyla bilinen Pınar Karagöz, attığı tweetlerden dolayı 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan yargılanmış, dava sonucunda 7 yıl hapis cezası aldığını instagram hesabından gözyaşları içinde attığı videoda "Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya?" sözleriyle duyurmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Pucca’ isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz hakkında “uyuşturucuya özendirme” suçundan verilen cezaya itiraz etti. Suç unsurlarının oluşmadığını ve beraatine karar verilmesi gerektiğini belirten Başsavcılık, İstinaf Mahkemesine başvurdu.

İstinaf Mahkemesi'ne başvuran İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kurulan hükmün yasal unsurlarının oluşmadığını savundu. Unsurları oluşmayan suç nedeniyle sanığa beraat kararı verilmesi gerekirken ceza verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı savunulan dilekçede, "Sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilip istinaf kanun yoluna gidilmiştir" denildi.

'HER DÜŞÜNCE VE EYLEMİN KARŞILIĞI CEZA HUKUKU KAPSAMINDA SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ'

Başsavcılığın itiraz dilekçesi şöyle:

"Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, düşünce ve ifade hürriyetini teminat altına almıştır. Düşünce ve ifade hürriyeti, yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş olmayan, ya da kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler için de geçerlidir."

"Bir düşünce, toplumun büyük bir bölümü tarafından benimsenmeyebilir ve hatta kınanabilir. Toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı, ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez."

"Müsnet suçun maddi ve manevi unsurunun, 'uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek' olduğu ve sanığın sırf bu kasıtla hareket etmiş olması gerektiği değerlendirilmişti. Sanığın savunmaları dikkate alındığında özendirme kastıyla hareket etmediğini belirttiği, daha önce yayınlanmış bir diziden alıntı yaptığını beyan ettiği görülmüştür."

DELİL YETİRSİZLİĞİ İDDİASI

"Sanık savunmaları aksine, sanığın sırf paylaşımlarının uyuşturucu madde kullandırmayı özendirici nitelikte olduğunu belirtir bir delil ve emare dosyada bulunmamaktadır."

"Suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle, sanık Pınar Karagöz hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyet kararı verilmesi usul ve yasa yönünden Kanun'a aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılması arz olunur" denildi.

PUCCA KİMDİR?

Pınar Karagöz veya bilinen adıyla Pucca 3 Haziran 1987 Karşıyaka, İzmir doğumlu Türk yazar ve internet fenomenidir. Pınar Karagöz, 8 yaşındayken anne ve babası boşandı, bir süre annesiyle yaşadı, bu süreçte üvey babasından şiddet gördü, bu olaydan sonra kız kardeşiyle birlikte babasının yanına taşındı. Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite için İzmir'den Ankara'ya geçti. Bu dönemde küçük bir radyoda program yaptı, daha sonra bir televizyon kanalında montaj işiyle ilgilendi. Radyo Televizyon Sinema ve Gazetecilik bölümlerinde eğitim gördü. Yine bu dönemde blog konusunda deneyim sahibi oldu. Blog yazmaya başladı, eş zamanlı olarak Twitter'da yazılar yazmaya başladı. 2010 yılında blog yazılarını kitaplaştırmaya karar vererek Küçük Aptalın Büyük Dünyası kitabını yazdı. İlk kitabı 2014 yılında Hadi İnşallah adıyla sinemaya uyarlandı.

İlk kitabının çıkmasından sonra 2011 yılında Ve Geri Kalan Her Şey, 2012 yılında Allah Beni Böyle Yaratmış, 2013 yılında Ay Hadi İnşallah!, 2015 yılında O Adam Buraya Gelecek, 2016 yılında PuCCa Günlük - Pembe ve PuCCa Günlük - Siyah, 2017 yılında Şimdi Biz Neyiz?, 2019 yılında ise Peki Ya Şimdi? kitaplarını yayımladı.

2018 yılında attığı bir tweet yüzünden evi arandı, tweet'de oğlu Batı'yı kastetmesine rağmen evinin aranmasına gerekçe olarak terör örgütü, halkı isyana sevk etme gibi suçlamalar gösterildi. Aynı yıl içinde uyuşturucu kullanmaya özendirme nedeniyle tutuklandı, gerekçe olarak attığı bir tweet gösterildi. 2019 yılında görülen davada önce 7 yıl, daha sonra 5 yıl 10 ay hapis cezasına ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

PUCCA KİTAPLARI