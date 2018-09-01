Pucca Lakaplı Selen Pınar Işık eşi Serhat Osman Karagöz'ü dövenlere teşekkür etti

Selen Pınar Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Pucca adıyla tanınan yazar ve sosyal medya fenomeni olan Selen Pınar Işık, Twitter hesabından eşi Serhat Osman Karagöz'ü dövenlere teşekkür etti