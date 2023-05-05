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'Pucca'nın oğlu taburcu oldu

'Pucca' lakaplı yazar Selen Pınar Işık'ın oyuncu Serhat Osman Karagöz ile evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki oğlu Batı, geçtiğimiz hafta 3'üncü kattan düşmüştü. Olayın ardından vücudundaki kırıklardan dolayı apar topar ameliyata alınan Batı, hastaneden taburcu oldu

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  • 'Pucca'nın oğlu Batı Karagöz hastaneden taburcu oldu - Magazin haberleri

    'Pucca' lakaplı Selen Pınar Işık ve Serhat Osman Karagöz, 2015'te evlenmişti. 2017'de de oğulları Batı'yı kucaklarına alan çift, 2019'da da boşanmıştı. İkilinin oğlu, geçtiğimiz hafta 3'üncü kattan düşmüştü. 
  • 'Pucca'nın oğlu Batı Karagöz hastaneden taburcu oldu - Magazin haberleri

    Olayın ardından vücudundaki kırıklardan dolayı iki kez ameliyat olan 6 yaşındaki Batı, hastaneden taburcu oldu.
  • 'Pucca'nın oğlu Batı Karagöz hastaneden taburcu oldu - Magazin haberleri

    "EVE DÖNDÜK"

    Selen Pınar Işık, iki kolu da alçıda olan oğlu Batı'nın evde çekilen fotoğrafını "Eve döndük, sabah yumurtayı bile beraber yaptık" notuyla paylaştı.
  • 'Pucca'nın oğlu Batı Karagöz hastaneden taburcu oldu - Magazin haberleri

    "BİR GÜNDE ÖMRÜMDEN 25 YIL GİTTİ"

    Öte yandan Pınar Selen Pınar Işık, geçtiğimiz hafta oğlu Batı'nın üçüncü kattan düşerek yaralandığını açıklamıştı. Yaşadıklarını da anlatan 'Pucca', şunları söylemişti: Merhaba; ancak kendime gelebildim. Arayan, soran herkese teşekkürler. Hiçbir aramaya dönemedim, çok üzgünüm. Konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum, şu an hala şoktayım. Batı 3'üncü kattan düştü, bilinci açık. Kollarında kırıklar var, dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor, doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor... Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak. O beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız, karışık olabilir. Özür dilerim. Biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler, dua edenler; çok, çok, çok teşekkürler.
  • 'Pucca'nın oğlu Batı Karagöz hastaneden taburcu oldu - Magazin haberleri

    "AKIL SAĞLIĞIMI KORUMAM MUCİZE"

    Serhat Osman Karagöz ise şunları söylemişti: Tek tek dönemediğim bütün arkadaşlarıma, yazan herkese çok teşekkür ederim. Batı, fiyakalı bir o kadar da haşere... Yaşanılan şey travmatik, atlatılan mevzu ucuz... Akıl sağlığımı korumam mucize...

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