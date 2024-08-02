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        Haberler Yaşam Pürüzsüz bacaklara bu yöntemle sahip olabilirsiniz! Kuru fırçalama yöntemi ile selülitlerden kurtulmak mümkün mü, nasıl uygulanmalı?

        Selülitlerden kurtulmanın bu yolunu denediniz mi? Kuru fırçalama yöntemi ile pürüzsüz bacaklara sahip olabilirsiniz!

        Selülitlerden kurtulmak ve pürüzsüz bacaklara kavuşmak, birçok kişi için zorlu bir hedef gibi görünebilir. Ancak, kuru fırçalama yöntemi, bu süreci daha kolay hale getirebilir. Doğru bir şekilde uygulandığında, cildin görünümünü iyileştirip kan dolaşımını artırarak selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:00
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        Pürüzsüz ve sağlıklı bacaklara sahip olmak, çoğu insanın hayalidir. Kuru fırçalama yöntemi, bu hayale ulaşmanın etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor. Cildin yüzeyine yapılan bu basit uygulama, selülit görünümünü azaltarak cildinizi daha canlı ve taze hale getirebilir. İşte detaylar!

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        CİLDİN DÖKÜLMESİNİ ENGELLEYEN BİR CİLT BAKIM TEKNİĞİ

        Kuru fırçalama, ölü deri hücrelerinin pul pul dökülmesi ve dolaşım ve lenfatik sistemlerinizi uyarma yeteneği de dahil olmak üzere bir dizi faydası olduğu düşünülen doğal bir cilt bakım tekniğidir. Bazı uygulayıcılara göre, kuru fırçalama selülit görünümünü azaltmada bile etkili olabilir. Peki bu iddiayı destekleyecek sağlam kanıtlar var mı?

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        CEVAP HAYIR!

        Cevap kesin bir hayır. Şimdilik, kuru fırçalamanın selüliti azalttığına veya ortadan kaldırdığına dair bir kanıt yok - ancak bu, bu tedaviden tamamen kaçınmanız gerektiği anlamına gelmiyor.

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        KURU FIRÇALAMA NEDİR?

        Kuru fırçalama, sert kıllı bir fırçayı uzun veya dairesel hareketlerle cildinizde gezdirmeyi içeren canlandırıcı bir cilt bakım uygulamasıdır. Batı cilt bakım rejimlerine nispeten yeni eklenmiş olsa da, kuru fırçalama yüzyıllardır Ayurvedik geleneksel tıbbın bir parçasıdır.

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        KURU FIRÇALAMANIN BAŞKA FAYDALARI VAR MI?

        Kesinlikle vardır. Selüliti azaltmasa veya yağ hücrelerini daha eşit bir şekilde yeniden dağıtmasa da, kuru fırçalama yardımcı olabilir:

        Cildinize peeling yaparak kuru ve ölü cilt hücrelerini temizler ve dolaşımı uyarır. Ayrıca kendinizi daha rahatlamış veya canlanmış hissetmenizi sağlar.

        Bazı insanlar kılların ciltlerinde yarattığı hissi severler. Ve eğer nazikçe uygulanırsa, kuru fırçalama sizi hafif, İsveç tarzı bir masaj yaptırmış gibi hissettirebilir.

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        KURU FIRÇALAMA SELÜLİTE YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

        Selülit tamamen normaldir. Aslında, kadınların yaklaşık yüzde 80 ila 90'ında ergenlikten sonra kalça, basen veya uyluk çevresinde bir veya daha fazla bölgede selülit gelişir.

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        NASIL KULLANMALIYIM?

        Bu eski cilt bakım uygulamasını denemek isterseniz, işte güvenli bir şekilde kuru fırçalama için bazı ipuçları:

        Önce kılları test edin: Cildinizde kırmızı izler, yaralar veya çizikler bırakmayan bir fırça istersiniz. Kıyafetlerinizi çıkarın, kuru fırçalama çıplak ten üzerinde yapılır.

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        Bir miktar koku istiyorsanız, hindistan cevizi, jojoba veya argan yağını en sevdiğiniz esansiyel yağdan bir veya iki damla ile karıştırabilir ve başlamadan önce karışımı kılların üzerine sürebilirsiniz.

        Ayaklarınızdan başlayarak, ayağınızdan uyluklarınıza doğru hafif vuruşlarla yukarı doğru fırçalayın. Bir bacağınızın önünü, arkasını ve yanlarını fırçalayın, ardından diğer bacağınızla devam edin.

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        Ardından, elinizden başlayıp omzunuza doğru ilerleyerek kollarınızı teker teker fırçalayın. Uzun saplı bir fırçanın sırtınızı ve omuzlarınızı fırçalamanıza yardımcı olduğunu görebilirsiniz.

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        "BİLİMSEL DESTEK YOK"

        Doktorlar, kuru fırçalamanın çeşitli faydaları olsa da, vücuttaki selüliti tedavi ettiği, azalttığı veya ortadan kaldırdığı iddiası için bilimsel bir destek olmadığını doğrulamaktadır.

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        Kuvvetli bir kuru fırçalama seansından hemen sonra, artan kan akışının cildinizi kısa süreliğine dolgunlaştırması mümkündür, ancak bu etki geçicidir. Selülit, cildinizi alttaki kas dokusuna bağlayan gergin bağ dokusu bantlarından kaynaklanır. Yağ hücreleri kaslarınız ve cildiniz arasındaki boşlukta doğal olarak biriktikçe, cildi dışarı doğru iterler, ancak gergin bağ dokuları serbest kalmaz.

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        Yağ hücreleri ve cilt yüzeyinin altındaki bağ dokusu arasındaki itme-çekmenin sonucu selülit olarak bilinen çukurlu, portakal kabuğu benzeri görünüme neden olur. Kuru fırçalama cilt altındaki bu bağları gevşetmediği için selüliti etkilemez.

        Kaynak: HealthLine

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