Bir miktar koku istiyorsanız, hindistan cevizi, jojoba veya argan yağını en sevdiğiniz esansiyel yağdan bir veya iki damla ile karıştırabilir ve başlamadan önce karışımı kılların üzerine sürebilirsiniz.

Ayaklarınızdan başlayarak, ayağınızdan uyluklarınıza doğru hafif vuruşlarla yukarı doğru fırçalayın. Bir bacağınızın önünü, arkasını ve yanlarını fırçalayın, ardından diğer bacağınızla devam edin.