Putin, Avrupa'ya ihracat yapan Rus şirketlerin baskı altında olduğunu söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji
ABONE OL

Putin, Avrupa'ya ihracat yapan Rus şirketlerin baskı altında olduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke sanayisinin önemli oranda toparlandığını belirterek, "Ancak Avrupa'ya ihracata yönelik sektörler baskı altında kalmaya devam ediyor" dedi

Putin, Avrupa'ya ihracat yapan Rus şirketlerin baskı altında olduğunu söyledi
AA

Putin, Rus ekonomisine ilişkin yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Rus sanayisinin toparlandığını belirten Putin, "4 aylık düşüşün ardından sanayi üretimi geçen yılın seviyelerine döndü. Otomotiv ve metalürji gibi zor duruma düşen sanayiler kademeli bir şekilde toparlanıyor." diye konuştu.

Tarım sektörünün yılın ilk 8 ayında yüzde 4,6, inşaat sektörünün ise yüzde 7,4 büyüdüğünü bildiren Putin, "Ancak Avrupa'ya ihracata yönelik sektörler baskı altında kalmaya devam ediyor. Ancak bu anlaşılabilir bir durum. Rus ürünlerini almayı reddedenler şimdi petrol, gaz ve metaller dahil çok sayıda ürüne daha fazla para vermek zorunda." dedi.

Putin, Rus şirketlerinin alternatif pazarlara yöneldiğine işaret ederek, bunun hızlı bir süreç olmadığını, yeni lojistik zincirleri inşa etmenin zaman aldığını söyledi.

Rusya'daki tüketici talebinin düşük kalmaya devam ettiğini vurgulayan Putin, "Perakende satışları ağustosta, temmuzda olduğu gibi yüzde 8,8 düştü ve eylülde daha da fazla düştü. Bu konuyu ayrıca konuşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Putin, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının artacağını belirterek, "Bu bağlamda esnek, etkin, kısa ve orta vade için hesaplanmış aksiyon planlarına sahip olmamız ve bunları tutarlı bir şekilde uygulamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda azaldı
ENERJİ Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda azaldı
Benzin ve motorine bir zam daha
ENERJİ Benzin ve motorine bir zam daha
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ENERJİ ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
OPEC+'dan 2 yılın en büyük üretim kesintisi
ENERJİ 2 yılın en büyük üretim kesintisi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Bor karbür tesisimizi yıl sonunda devreye alacağız"
ENERJİ "Bor karbür tesisimizi yıl sonunda devreye alacağız"
Gazprom İtalya'ya doğal gaz sevkiyatına yeniden başladı
ENERJİ İtalya'ya sevkiyat yeniden başladı
Benzin ve motorine zam geldi
ENERJİ Benzin ve motorine zam geldi
Rusya'nın Avrupa'da gaz sevkiyatlarını durdurduğu ülke sayısı artıyor
ENERJİ Gaz sevkiyatı durdurulan ülkeler artıyor
Doğal gaz piyasalarında sıkışıklığın 2023'te devam edeceği öngörülüyor
ENERJİ Sıkışıklığın 2023'te devam etmesi bekleniyor
Karadeniz gazında takvimden sapma yok
ENERJİ Karadeniz gazında takvimden sapma yok

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.