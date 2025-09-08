Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO'nun Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisinin belkemiği olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

Merz, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen "Büyükelçiler Konferansı"nda yaptığı konuşmada, NATO’nun iyi bir geleceğe sahip olması için çaba sarf edeceklerini belirtti.

"NATO, Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisinin belkemiği olarak kalmaya devam ediyor." diyen Merz, Almanya'nın kısa sürede bunun için koşulları oluşturduğunu ve ilkbaharda savunma harcamalarına gerekli fon ayırmak için anayasayı değiştirdiğini dile getirdi.

Merz, gelecek yıllarda NATO’nun Avrupa ayağını güçlendirme görevinde öncü olmak istediklerini ifade ederek, bunun stratejik açıdan gerekli olduğunu kaydetti.

REKLAM

"ABD ile ilişkimiz değişiyor"

Avrupa'nın güvenliğinin ana sorumluluğunu ABD’nin taşımaya devam etmesinin beklenmemesi gerektiğini belirten Merz, "Burada gerçekleri görmemiz gerekiyor. ABD ile ilişkimiz değişiyor. ABD de çıkarlarını yeniden değerlendiriyor ve bu sadece birkaç günden beri değil. Bu nedenle biz Avrupa'da çıkarlarımızı yeniden düzenlemeliyiz. Yanlış bir nostaljiye kapılmadan..." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, ABD'nin, Avrupa'nın en önemli ortağı olarak kalacağını vurgulayarak, "Yakın bir koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmaya hazırız." dedi. ABD ile bu ortaklığın "konuya ve çıkarlara dayalı olacağını" ifade eden Merz, "Bu, Avrupalılar olarak ABD karşısındaki pozisyonumuzun kendi gücümüze bağlı olacağı anlamına geliyor. Bu yeni bir durum ve aynı zamanda şimdiye kadar yaptığımızdan daha fazla ve daha atak şekilde dünyada yeni ortaklıklar kurmamız, mevcut ortaklıkları ise genişletip güçlendirmemiz gerektiği anlamına geliyor." şeklinde konuştu. Merz, Avrupa Birliği'ndeki (AB) partnerler ve İngiltere ile bir dizi önemli konuda ortak tutum sergilemeyi başardıklarını anlatarak, burada özellikle Ukrayna'yı destekleme konusundaki ortak çabalara işaret etti. İlk önce Avrupa'nın güvenliğiyle ilgilenmeleri gerektiğini vurgulayan Merz, "Her şey, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in emperyalist planının Ukrayna'nın fethiyle sona ermeyeceğini, aksine bununla başlayacağını gösteriyor.” ifadesini kullandı. Rusya’nın altyapıya yönelik saldırılarının da arttığını, Kuzey ve Baltık denizlerinde provokasyonları gördüklerini dile getiren Merz, Ukrayna’nın Avrupa’nın da güvenliğini savunduğunu söyledi.