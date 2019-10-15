Vladimir Putin'in 12 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretine, Rusya liderinin Kral Selman bin Abdülaziz için getirdiği 'hediye' damgasını vurdu.

Vahşi doğaya ilgisiyle tanınan Putin'in Kral Selman için getirdiği hediyelerden birisi de 'akdoğan' cinsi vahşi bir kuştu. Gözleri kapalı şekilde getirilen 'Alfa' isimli kuş, Putin'in kendisini Kral'a takdimi sırasında çevresindeki gürültü ve hareketlilikten dolayı gerginleşince kameralar önünde halıya pisledi. Alfa'nın hareketi, çevredekiler arasında gülüşmelere neden oldu.

Suudi Arabistan'da özellikle kraliyet ailesi içinde yırtıcı kuşlarla avcılık popüler bir hobi.