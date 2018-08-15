Putin'in Kuzey Kore resmi haber ajansı tarafından okunan telegram mesajı, Kim Jong Un'un Kore'nin Japonya'dan ayrılmasının 73'üncü yıl dönümünde yayınladığı mesaja yanıt olarak geldi. Telegram mesajında, "Yakın gelecekte bir araya gelmeye, ikili ilişkilerdeki baskı sorununu tartışmaya ve önemli bölgesel sorunları tartışmaya hazır olduğumu doğrularım" şeklindeydi.

Rusya Devlet Başkanı, Kim ile Kuzey Kore'yi tebrik ederek, Kim'in 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet askerleri ile Kore askerlerinin birlikte savaştığını hatırlatarak takdir etmesine de değindiği ifade edildi.

Yine Putin'in telegram mesajında, "Rusya, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin bir arada efor gösterebileceğinden, birlikte faydalı gelişmeler sergileyebileceğinden,üçlü projeler uygulayabileceğinden eminim." eminim şeklinde sözlerine de yer verildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un son aylarda Peninsula yarımadasının ilişkilerini hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Güney Kore lideri Moon Jae In ile görüşerek geliştirdi.

4 Haziran'da ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'yi ziyaret ederek Kim Jong Un'a Rusya'ya davet ettiklerini bildiren bir mektup iletmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu daveti doğrulamıştı.

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