Putin, Zelenskiy ile görüşecek mi? Kremlin'den açıklama 0:00 / 0:00

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Kremlin'den yapılan açıklamada liderler seviyesinde olası görüşme ihtimaline ilişkin Putin'in, Zelesnkiy ile görüşmeyi reddetmediği belirtildi. Ancak buluşma öncesi bir zeminin hazırlanması gerektiği ve şu anda bir anlaşma metni olmadığı bu nedenle de bunu konuşmak için erken olduğu ifade edildi.

BUÇA'DAKİ KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER SONRASI ZELENSKİY 'OLMAYABİLİR' DEMİŞTİ

Zelenskiy, Buça'daki sivillerin öldürüldüğü görüntülerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beklenen görüşmeye ilişkin, "Buça’daki trajediden sonra bile Rusya ile müzakereler devam etmeli. Ancak Devlet Başkanları görüşmesi olmayabilir. En zoru da onların neler yaptığını bilerek, düşman olduklarını kabul edip görüşmeye imkan bulmak ve bu görüşme sonrası bulunan çözümde toprak kaybetmemek" ifadelerini kullanmıştı.