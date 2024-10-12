QNB Türkiye meme kanseri ile mücadeleye dikkat çekti

QNB Türkiye çalışanları tarafından meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen ‘Pembe Top Tenis Turnuvası’nda erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Meme kanseri sebebiyle başta QNB Türkiye’de bir dönem çalışan Elif Yavaş olmak üzere tüm hayatını kaybedenleri anmak, hastalığı atlatan veya halen mücadele eden tüm kadınlara ve ailelerine destek olmak amacıyla düzenlenen turnuvada, meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgulandı.

Bu yıl turnuvaya katılan isimler arasında, QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Türkiye Tenis Şampiyonları Yavuz Erkangil ve Erhan Oral, milli tenisçiler Berfu Cengiz ve İpek Öz ve spor spikeri Seyhan Şaşko yer aldı. Ayrıca QNB Türkiye çalışanları ve izleyiciler turnuvada meme kanseri farkındalığını artırmak için bir araya geldi.