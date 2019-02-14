Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve istasyon koşuları ile başladı.

İdman, 5'e 2 pas ve dar alan organizasyonunun ardından tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya gidecek ve otelde kampa girecek.

Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic

Ricardo Quaresma, Shinji Kagawa, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.

Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Oğuzhan Özyakup, kadroda yer almadı.