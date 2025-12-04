Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünyadan Quentin Tarantino Hollywood'un en kötü oyuncusunu açıkladı

        Quentin Tarantino, 'Kan Dökülecek' filmindeki performansıyla Paul Dano'yu yerden yere vurdu, Hollywood'un en zayıf oyuncusu ilan etti

        Giriş: 04.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:00
        En kötü oyuncuyu açıkladı
        Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Hollywood'un en kötü oyuncusunun kim olduğunu açıkladı. 62 yaşındaki yönetmen, katıldığı podcast yayınında, en sevdiği 20 filmi sıralarken, Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğini üstlendiği dönem draması 'Kan Dökülecek'i (There Will Be Blood) beşinci sıradan daha yukarıya koymak istediğini, ancak oyuncu Paul Dano, ikiz kardeşler 'Paul Sunday' ile 'Eli Sunday'i canlandırdığı için bunu yapamadığını söyledi.

        Quentin Tarantino, Paul Dano'nun performansını başrolleri paylaştığı Daniel Day-Lewis'in performansıyla karşılaştırdı ve oyunculuğunu 'zayıf' olarak nitelendirdi.

        "Kan Dökülecek'in, büyük, devasa bir kusuru olmasaydı birinci veya ikinci sıraya yerleşme şansı yüksek olurdu. Bu kusur da Paul Dano" diyen Quentin Tarantino; "Elbette, iki kişilik bir film olması gerekiyordu ancak iki kişilik bir film olmadığı da çok açık. Dano zayıf kaldı" ifadesini kullandı.

        "Austin Butler o rolde harika olurdu" diyen ünlü yönetmen;"Dano çok zayıf, çok silik ve ilgi çekici olmayan bir adam. Resmen Oyuncular Birliği’nin (SAG) en zayıf oyuncusu" yorumunu yaptı.

        Paul Dano’ya yönelik sert sözleri sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı Quentin Tarantino’ya tepki gösterdi. Bir kullanıcı; “Paul Dano mükemmel bir performans sunmamış olabilir ama Tarantino’nun anlattığı kadar da kötü değil" derken; bir başkası; "Burada tuhaf bir perde arkası kini olmalı. Bir dipnot olarak, Tarantino gördüğüm en zayıf oyuncu, bu yüzden belki de bu ünvanı başkasına devretmeye çalışıyor" yorumunu yaptı. Pek çok kişi, Tarantino'nun Paul Dano'yu en zayıf oyuncu olarak nitelendirmesini "Çılgınca bir yorum" diye eleştirdi.

        'Kan Dökülecek' filminde Daniel Day-Lewis ile Paul Dano başrollerde yer aldı.
        #Quentin Tarantino
        #Paul Dano
        #sinema
        #kan dökülecek
