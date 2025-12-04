Quentin Tarantino Hollywood'un en kötü oyuncusunu açıkladı

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Hollywood'un en kötü oyuncusunun kim olduğunu açıkladı. 62 yaşındaki yönetmen, katıldığı podcast yayınında, en sevdiği 20 filmi sıralarken, Paul Thomas Anderson’ın yönetmenliğini üstlendiği dönem draması 'Kan Dökülecek'i (There Will Be Blood) beşinci sıradan daha yukarıya koymak istediğini, ancak oyuncu Paul Dano, ikiz kardeşler 'Paul Sunday' ile 'Eli Sunday'i canlandırdığı için bunu yapamadığını söyledi.

Quentin Tarantino, Paul Dano'nun performansını başrolleri paylaştığı Daniel Day-Lewis'in performansıyla karşılaştırdı ve oyunculuğunu 'zayıf' olarak nitelendirdi.

"Kan Dökülecek'in, büyük, devasa bir kusuru olmasaydı birinci veya ikinci sıraya yerleşme şansı yüksek olurdu. Bu kusur da Paul Dano" diyen Quentin Tarantino; "Elbette, iki kişilik bir film olması gerekiyordu ancak iki kişilik bir film olmadığı da çok açık. Dano zayıf kaldı" ifadesini kullandı.

"Austin Butler o rolde harika olurdu" diyen ünlü yönetmen;"Dano çok zayıf, çok silik ve ilgi çekici olmayan bir adam. Resmen Oyuncular Birliği’nin (SAG) en zayıf oyuncusu" yorumunu yaptı.