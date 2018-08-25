Queretaro - Lobos BUAP karşılaşma önü

Meksika Liga MX Apertura maçında Queretaro ile Lobos BUAP, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Queretaro 8 puanla 9. sırada, Lobos BUAP 4 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Queretaro, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lobos BUAP son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 680 kodlu maçı oynayanlar; Queretaro galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.80, Lobos BUAP galibiyet oranı 3.40. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Queretaro son haftadaki UNAM (Pumas) müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Lobos BUAP, Puebla karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Queretaro, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Lobos BUAP, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Lobos BUAP, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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