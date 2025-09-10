Habertürk
        Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan yeniden yollarını ayırdı - Magazin haberleri

        Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan yeniden yollarını ayırdı

        Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha veren Rabia Soytürk ile mimar sevgilisi Samet Vuruşan'ın yolları yeniden ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 19:05 Güncelleme: 10.09.2025 - 19:05
        Yeniden ayrıldılar
        Geçtiğimiz aylarda ayrılıp yeniden barışan Rabia Soytürk ile mimar sevgilisi Samet Vuruşan’dan bir kez daha ayrılık haberi geldi.

        Bir süredir birlikte olan, evlilik hazırlığında oldukları konuşulan Rabia Soytürk ile Vuruşan’ın yollarını ayırdığı öğrenildi.

        Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla dikkat çekti.

        Ayrıca Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan'ın birlikte oldukları tüm paylaşımları da sildikleri görüldü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Rabia Soytürk
